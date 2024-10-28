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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Açık Radyo' kararıyla ilgili açıklama! "Yanlış ve eksik haberleri kabul etmiyoruz"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.10.2024 16:55
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Açık Radyo 30 yıllık yayın hayatını noktaladı. Karasal yayın lisansı RTÜK tarafından iptal edilen Açık Radyo'nun program durdurma cezalarını uygulamaması ve yayınlara devam ettiğini belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yapılan yanlı açıklamalarla ilgili 'eksik haberleri kabul etmiyoruz' ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Açık Radyo' kararıyla ilgili açıklama! "Yanlış ve eksik haberleri kabul etmiyoruz"

Açık Radyo, RTÜK'ün aldığı karar doğrultusunda yayın hayatına son verdiğini açıkladı. İlk kez 13 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da karasal yayına başlayan Açık Radyo, çeşitli kültürel ve toplumsal meselelerin tartışıldığı bir programdı.

24 Nisan'da "Açık Gazete" programında kullanılan 'Ermeni soykırımı' ifadesi nedeniyle Üst Kurul Açık Radyo'ya 5 kez program durdurma cezası verdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "5 kez program durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ü hedef alan yanlı açıklamalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı;

"Açık Radyo’nun yayın lisansını kanunlardan kaynaklanan görevini yerine getirerek iptal eden Üst Kurulumuzu hedef alan yanlı açıklamalar ile bu beyanlara dayanan yanlış ve eksik haberleri kabul etmiyoruz.

Çünkü; Açık Radyo’da 1915 Olayları için "soykırım" ve "katliam" ifadelerinin kullanılmış ve program moderatörü tarafından bununla ilgili herhangi bir düzeltme girişiminde bulunulmamıştır. Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Ermeni tehcirinin belli kesimler ve daha ziyade uluslararası kamuoyu tarafından haksız ve mesnetsiz bir ithamla "soykırım" olarak adlandırılmasının tarihsel gerçekliklerle bağdaşmadığı açıktır.

"5 KEZ PROGRAM DURDURMA MÜEYYİDESİNİ UYGULAMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Söz konusu yayınlarla ilgili yayın kuruluşuna Üst Kurulumuz tarafından en üst limitten idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulanmıştır. Ancak Açık Radyo, herhangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen 5 kez program durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir.

Bunun üzerine Açık Radyo hakkında lisans iptali kararı verilmiştir.

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6112 sayılı Kanun’un 32. maddesinin beşinci fıkrasında “Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü gibi Kanun koyucu bu konuda Üst Kurula herhangi bir takdir hakkı tanımamış ve müeyyidenin uygulanmaması durumunda lisans iptalini zorunlu kılmıştır.

Söz konusu yayıncının RTÜK kararını Bölge İdare Mahkemesi’ne götürme hakkı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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