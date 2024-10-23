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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ankara'daki terör saldırısı sonrasında açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.10.2024 16:47
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Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğu bellidir. Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir." dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ankara'daki terör saldırısı sonrasında açıklama

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. Bakan Yerlikaya saldırıda şehit ve yaralıların olduğunu ifade etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğu bellidir. Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir." dedi.


RTÜK Başkanı Şahin şunları ifade etti:

"Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğu bellidir.

Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir.

Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir.

Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara terör saldırısı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
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