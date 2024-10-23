RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ankara'daki terör saldırısı sonrasında açıklama

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. Bakan Yerlikaya saldırıda şehit ve yaralıların olduğunu ifade etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğu bellidir. Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir." dedi.



RTÜK Başkanı Şahin şunları ifade etti:

"Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğu bellidir.

Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir.

Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir.

Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."