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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den gündüz kuşağı programlarına son uyarı: Çaresiz kalırsak toptan yok ederiz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.11.2024 16:00
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Gündüz kuşağında yer alan ve belirli bir izleyiciye sahip programlar Türkiye'de zaman zaman gündem oluyor. İlginç olaylar kendini bazen kan donduran bazen de iğrenç boyutlarla karşımıza çıkıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise son açıklamasında gündüz kuşağı programlarını son kez uyardı. Şahin şikayetlerin devam etmesi durumunda hepsinin ortadan kaldırılacağına işaret etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den gündüz kuşağı programlarına son uyarı: Çaresiz kalırsak toptan yok ederiz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Meclis’te bilgi verirken gündüz kuşağı programlarla ilgili olarak 2021 yılından bugüne kadar 26 bin 998 şikâyet geldiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Şahin, "En son eğer ki çaresiz kalır isek bunu kaldırma yönüne veyahut da bunu toptan yok etme, ortadan kaldırma yönüne gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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"BÜTÜN KANALLAR YAPIYOR"

Şahin, şöyle konuştu: Bu, bizim toplam şikâyet oranının yüzde 13,4’ünü kapsıyor. Gündüz kuşağı programını ‘muhalif’ veya ‘muhalif olmayan’ bütün kanallar yapıyor. Gündüz kuşağı programları en çok reyting alan programlar, en çok para getiren programlar, en çok izlenen programlar, en çok da şikâyet edilen programlar. Biz yöneticiler ile toplantılar yaptık. Ama iki üç ay yapıyorlar, uyarılarımıza dikkat ediyorlar, sonra diyorlar ki, ‘Reytinglerimiz düştü, izlenmiyoruz, tekrar buraya döneceğiz.’

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"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ ARTIK SON NOKTA"

Bu demek değildir ki izlenilmek için her şeyi yapalım. Böyle olunca biz ilke kararlarını yayınladık. Bu ilke kararlarına güveniyoruz. Bu saatten sonra yapılacak olan bu tür ihlaller olayı farklı bir tarafa götürür. Bundan sonraki süreç artık son noktadır. ‘Değişen bir şey olmuyor’ denirse, nihayetinde bir kanuni düzenlemeyle birlikte bunun tamamen kalkacağını arkadaşlarımız da biliyorlar ve bunun bilincindeler.

"SON ÇARE TOPTAN YOK ETMEMİZ GEREKİR"

İlke kararları hem sert tedbirler içerir hem de uygulanmaması mümkün olmayan kararlardır. En son eğer ki çaresiz kalır isek bunu kaldırma yönüne veyahut da bunu toptan yok etme, ortadan kaldırma yönüne gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.

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Ebubekir Şahin rtük
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