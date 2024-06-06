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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Halkbank açıklaması: Doğru değil, asılsız haberler yapılıyor

06.06.2024 13:35
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Tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Halkbank'tan kredi aldığına yönelik iddialar sonrasında açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, iddiaları kesin bir dille yalanlarken yapılan yalan, yanlış içeriklerin düzeltilmesi konusunda ikazda bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Halkbank açıklaması: Doğru değil, asılsız haberler yapılıyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Halkbank'tan kredi aldığına yönelik iddialarla ilgili açıklama geldi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizen RTÜK Başkanı Şahin, erişim engeli iddialarına da yanıt verdi. Şahin "Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır." ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: "MAKSATLI OLARAK YIPRATMA ÇABALARINA ŞAHİT OLUYORUZ"

Şahin, açıklamasının devamında "İlgili mahkemenin verdiği yayın yasağı ortadayken ve halkımızın bankası Halkbank’ın resmî yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam etmektedir. Halk Bankasını, şahsımı ve Üst Kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinenlerin çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz." diye konuştu.

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RTÜK Başkanı Şahin'in açıklaması şöyle;

"Bazı basın organlarında yer alan yanlış haberler, gerçek dışı sosyal medya paylaşımları ve halkı bilinçli olarak yanlış yönlendirme girişimleri sonrasında bu açıklamayı yapmak zaruret arz etmiştir.

İlgili mahkemenin verdiği yayın yasağı ortadayken ve halkımızın bankası Halkbank’ın resmî yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam etmektedir.

Halk Bankasını, şahsımı ve Üst Kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz.

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"UYARILAR SANSÜR DEĞİL, YAPICI İKAZLARDIR"

RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK’e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır.

Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir.

"YARGIN ÖNÜNDE MÜCADELE EDİLECEKTİR"

Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir.

Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank Ebubekir Şahin rtük
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