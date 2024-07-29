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  4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İsrailli bakana sert tepki: Hadsiz Bakan...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İsrailli bakana sert tepki: Hadsiz Bakan...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.07.2024 08:24
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İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal tehdidine bir sert karşılık da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İsrailli bakana sert tepki: Hadsiz Bakan...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

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Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Hadsiz Bakan, Davos tokadının acısını unutmamış. Çocuk katili İsrail’in insanlık suçu işleyen yöneticilerini dünya affetmeyecek ve unutmayacak. Mazlumların ahında boğulacaklar.

Dünya Lideri, Türkiye’nin gururu Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya çalışan densiz çocuk katillerine ancak acıyarak bakıyoruz. Tarihin sayfalarına eli kanlı bir devlet ve millet olarak geçmeyi başardınız.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Ebubekir Şahin rtük
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