RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İsrailli bakana sert tepki: Hadsiz Bakan...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Hadsiz Bakan, Davos tokadının acısını unutmamış. Çocuk katili İsrail’in insanlık suçu işleyen yöneticilerini dünya affetmeyecek ve unutmayacak. Mazlumların ahında boğulacaklar.



Dünya Lideri, Türkiye’nin gururu Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya çalışan densiz çocuk katillerine… https://t.co/0bDzAYeBtP — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) July 28, 2024

Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Hadsiz Bakan, Davos tokadının acısını unutmamış. Çocuk katili İsrail’in insanlık suçu işleyen yöneticilerini dünya affetmeyecek ve unutmayacak. Mazlumların ahında boğulacaklar.

Dünya Lideri, Türkiye’nin gururu Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya çalışan densiz çocuk katillerine ancak acıyarak bakıyoruz. Tarihin sayfalarına eli kanlı bir devlet ve millet olarak geçmeyi başardınız.