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  4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, kurul üyesi İlhan Taşçı'nın yorumlarına yanıt

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, kurul üyesi İlhan Taşçı'nın yorumlarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 15:30 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Kimi medya kuruluşlarının hamiliğine soyunurken kimilerineyse düşmanca tavır takınmanız tarafsızlık ilkemizi zedelemektedir. İvedi olarak kurum menfaatleri açısından bundan vazgeçmenizde fayda var. Anlaşılan Sayın İlhan Taşçı tüm zamanını ‘yandaş/iktidara yakın’ diye yaftaladığı kuruluşları takibe ayırıyor ama biz RTÜK olarak hiçbir kuruluşu özel olarak takip etmiyoruz" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, kurul üyesi İlhan Taşçı'nın yorumlarına yanıt

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurul üyesi İlhan Taşçı’nın bazı televizyon kanallarına uygulanan cezalara ilişkin değerlendirmesine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Pusulalarının millet olduğunu vurgulayan Şahin, “TBMM’de millet iradesiyle çıkarılan yasaya göre hareket ederiz, siyaset yapmadan işimizi yapmamız gerekir. Ben şahsen böyle yaparım. Sizlerin saray hayallerini ve özel ekip özlemlerini anlayışla karşılayabilirim ama bizler kanunlar çerçevesinde hareket etmeyi şiar edinmiş anlayıştan gelmekteyiz. RTÜK içinde özgür irademizle aldığımız kararlarla ilgili özellikle bazı medya kuruluşlarına konuşma alışkanlığından kurtulmamız lazım” dedi.

Taşçı’dan millete değil de bir kesime hitap etmek uğruna anayasal bir kurum olan Üst Kurulu yıpratma eylemlerine son vermesi çağrısında bulunan Şahin, “Kimi medya kuruluşlarının hamiliğine soyunurken kimilerineyse düşmanca tavır takınmanız tarafsızlık ilkemizi zedelemektedir. İvedi olarak kurum menfaatleri açısından bundan vazgeçmenizde fayda var. Anlaşılan Sayın İlhan Taşçı tüm zamanını ‘yandaş/iktidara yakın’ diye yaftaladığı kuruluşları takibe ayırıyor ama biz RTÜK olarak hiçbir kuruluşu özel olarak takip etmiyoruz. Dileğim ve beklentim odur ki, bir siyasi partinin temsilcisi gibi değil de özünde bağımsızlık olan RTÜK üyeliğinin gerektirdiği vakarla zihinlerimiz siyasetten arınmış olarak görevimizi yerine getirelim. Artık kanalları kategorize etmekten, ayrım yapmaktan lütfen vazgeçelim” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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