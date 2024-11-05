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  4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Londra'daki AI Tomorow Summıt'te önemli açıklamalar: Amacımız, medya ve yapay zeka arasındaki etkileşimi düzenlemek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Londra'daki AI Tomorow Summıt'te önemli açıklamalar: Amacımız, medya ve yapay zeka arasındaki etkileşimi düzenlemek

05.11.2024 17:21
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Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından, 2022 yılında ilki gerçekleştirilen ve süre gelen yıllarda “Geleceğe Geç Kalma”, “Geleceğe Koşuyoruz” ve “Gelecekteyiz” sloganlarıyla düzenlenen; AI Zirvesi, Londra'da gerçekleşti. Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın katılımlarıyla Londra Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilecek programda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Sayın Ebubekir Şahin ve AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve alanında duayen isimler konuk edildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Londra'daki AI Tomorow Summıt'te önemli açıklamalar: Amacımız, medya ve yapay zeka arasındaki etkileşimi düzenlemek

Birinci oturumda “Yapay Zekânın Geleceği, Trendler ve Yenilikler” konusu, AIPA Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Bahar Serçin Halefoğlu, Deloitte Yapay Zekâ Direktörü Lukas Kruger, MKAI.org Yönetim Kurulu Başkanı Richard Foster-Fletcher, AIPA Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökhan İnalhan, Seri Girişimci ve Mucit Sayın Yavuz Ahıska tarafından ele alındı.

“Yapay Zekânın Etik, Düzenleyici ve İş Ortamında Gezinmek” konulu ikinci oturumda, AIPA Yönetim Kurulu Üyesi & Londra Temsilcisi ve Centrica’da Yapay Zeka ve Strateji Direktörü Sayın Ulaş Mallı, BP’de Küresel Sorumlu ve Yapay Zeka Görevlisi Uthman Ali, Yatırımcı Bağımsız Danışman ve Veri ve Yapay Zeka için Çok Yayınlanmış Yazar Edosa Odaro, Quench.ai’nin Kurucusu ve CEO’su Husayn Kassai, Microsoft’ta Kıdemli Küresel Veri ve Yapay Zeka Lideri Sayın Alkım Mete konuşmacı olarak yer aldı.

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Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş

Üçüncü oturumda “Yapay Zekâ ve Medya: Eğlence ve Haberlerin Geleceğini Yeniden Şekillendirmek” konusuyla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Güler, CNBE-e Londra Temsilcisi Sayın Berfu Güven, AIPA Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, AIPA Danışma Kurulu Üyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, Early Bird Venture Müdürü Akash Bajwa, katılımcılarla bir araya geldi.

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RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN LONDRA'DA KONUŞTU

Oturuma konuşmacı olarak katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, etkinlik sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

"Çok değerli Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçimiz Sn. Koray Ertaş,

Çok değerli Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanımız Sn. Zafer Küçükşabanoğlu ve kıymetli AIPA üyeleri,

Hanımefendiler, Beyefendiler;

AI Tomorrow Summit London etkinliğine hepiniz hoşgeldiniz.

Yapay zeka, medya alanında büyük bir dönüşüm yaratma potansiyeline sahiptir. İçerik üretiminden kişiselleştirilmiş haber akışlarına, veri analizi ve kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda yapay zekanın sağladığı yenilikler, medyanın geleceğini şekillendirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Bu teknolojiler, aynı zamanda medya etik değerlerinin, düzenlemelerinin ve kullanıcı haklarının yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

RTÜK olarak, medya ve teknoloji arasındaki bu dinamik ilişkiyi yakından takip etmekte ve düzenlemelerimizi bu hızla değişen ortamla uyumlu hale getirmekte kararlıyız. Amacımız, medya ve yapay zeka arasındaki etkileşimi düzenlerken, toplumun bilgiye erişimini, medya içeriğinin kalitesini ve dijital hakların korunmasını en yüksek standartlarda tutmaktır. Amacımız, medya ve yapay zeka arasındaki etkileşimi düzenlemek!

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'ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Katılımcılarımızın değerli katkılarıyla, bu önemli konularda daha derin bir anlayışa sahip olmayı ve sektördeki yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi umuyoruz. Bu amaçla, RTÜK olarak Türkiye'de yapay zeka alanında ilk kurulan, ulusal ve uluslararası arenadan ses getiren faaliyetler yapan Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ile bugün düzenlenecek etkinliğe paydaş olmaktan ve etkinliğin içeriğinde “Yapay Zeka ve Medya” oturumu olmasından çok mutluyuz. Bu etkinliği medya ve yapay zeka konularında bilgi alışverişi yapmak, en iyi uygulamaları paylaşmak ve geleceğin medya dünyasını şekillendirecek stratejiler geliştirmek için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

Hep birlikte, medya ve yapay zeka çağının sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğimize ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır.

Saygılarımla..."

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Ebubekir Şahin rtük
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