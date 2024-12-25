RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran cinayeti' davasıyla ilgili açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 'Narin Güran cinayeti' davasıyla ilgili açıklama yaptı.

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere Narin kızımızın cinayet davasının yarın yeni bir duruşması gerçekleştirilecek.

Duruşma sırasında ve sonrasında medyamızdan sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz.

İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum.

Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır.

Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır.

Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı “görsel işitsel medya etik ilkeleri” sarihtir.

Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır.

Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim."