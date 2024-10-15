RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den ‘Reyting şehveti’ mesajı: Defalarca anlattık en sonunda bir kanun teklifi gelir sorun komple çözülür

ERSEL YILDIRIM



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' toplantısına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı gazeteciler, akademisyenler ve sinema sanatçıları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Göktaş medya üzerinden bir değerlendirme bulundu ve "Üzülerek ifade etmek durumundayım; cinayetin her detayıyla verildiği, maktulün fotoğraflarının kullanıldığı haberler hem hayatını kaybedenlerin ailelerine hem de toplumun ruh sağlığına ciddi zarar veriyor" ifadelerine yer verdi.

"ÇOCUKLARIN EKRAN BAŞINDA OLDUĞU SAATLERDE ŞİDDET İÇERİĞİNİ FİLTRESİZ VERMEK DOĞRU DEĞİLDİR"

Toplantıya katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasını RTÜK Başkanı kimliğiyle değil, 2 çocuk sahibi bir baba olarak yaptığını vurgulayan Şahin, "Öncelikle bütün medya yöneticilerini, televizyon programlarını enpati yapmaya davet ediyorum. Reyting denen şehvete lütfen daha fazla kapılmayın. Gündüz kuşağı programlarından ele alalım. Gündüz kuşağı programlarında sürekli şiddet, sürekli şiddet. Haber programlarında sürekli şiddet. Toplumsal olarak hepimize vazifeler düşüyor. Çocukların ekran başında olduğu saatlerde bu kadar çok şiddet içeriğini filtresiz vermek doğru değildir" dedi.

"BUNU CEZA İLE ÇÖZMEK İSTEMİYORUM, SİZ DE ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN"

Cezanın bir çözüm olmadığına dikkat çeken Şahin, "Adım cezacı başkana çıktı, artık bunu ceza ile çözmek istemiyorum. Gelin siz de elinizi taşın altına koyun. Bir konu oluyor, gündem oluyor ceza ver. Ceza vermek çözüm değil. Arkadaşlar lütfen dikkatle ele alalım. Toplanıyoruz, oturuyoruz konuşuyoruz ama her seferinde reyting denilen şehvete, canavara yeniliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ŞİDDET İÇERİKLERİNİ REYTİNG LİSTESİNDEN KALDIRALIM"

Gerekirse reyting listesinde değişikliğe de gidebileceklerini aktaran Şahin, "Bunu ilgili kurumlarla, sayın bakanımızla da konuşmakta fayda var. Gerekirse, televizyon programlarından, gündüz kuşağı programlarından haber programlarından şiddet içeriklerini reyting listesinden kaldıralım. Reyting listesinde bunlar olmasın, temiz yayıncılık olsun. Tamam bunların çok fazla ilgi çektiğini biliyoruz ama sonuç? Bir de ceza verilenleri daha çok izleniyor. Medyanın içerisinde gerçekten her şekilde, elimden gelen her şeyi yapıyorum" şeklinde konuştu.

"UFAK BİR KANUN TEKLİFİ GELİR ŞİDDET YANLISI YAYINLARIN SORUNU KOMPLE ÇÖZÜLÜR"

Şahin açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ilkeleri benimsiyoruz ama lütfen artık siz de bu ilkeleri benimseyin. Ne olacak illa ceza mı verelim? Ceza verelim sonuçlarına da hep beraber katlanalım. Ufak bir kanun teklifi gelir, şiddet yanlısı yayınların sorunu komple çözülür. Bu mu isteniyor arkadaşlar?"