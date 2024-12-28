RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, Taşcı'ya yanıt! 'Aslında size izleme cezası vermek lazım'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı'nın paylaşımına yanıt verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Bey yine kamuoyuna doğru olmayan, yanlış ve halkı yanıltıcı bilgileri içeren taraflı karnenizi yayınlamışsınız.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelerinin hangi parti kontenjandan seçilirse seçilsin göreve başladıktan sonra tarafsız ve bağımsız olması gerekir. Sizin tarafsız olmanızı, olabilmenizi düşünememekle birlikte en azından tarafsız gibi davranmanız gerektiği kanuni yükümlülükleriniz sebebiyle şarttır ve gereklidir.

Hangi kanalın muhalif olduğuna hangi kanalın muhalif olmadığına siz mi karar veriyorsunuz? Elinizde “muhalefet metre” mi var? Yaptığınız idari ve hukuki açıdan doğru değildir.

Kaldı ki, verdiğiniz bilgiler manipülasyon içeriyor. Oranları yanlış, parasal değerleri yanlış, verilen ceza sayıları yanlış, ben sizin bu yanlışlarla dolu sözde karnenizin neresini düzelteyim?

Bizim için denetleme ve düzenleme yaptığımız alanda faaliyet gösteren tüm yayıncılarımız kuralları ihlal eden veya etmeyen yayıncı olarak ancak tasnif edilebilir. Ne yani sırf siz mutlu olun diye ve sene sonunda yaptığınız yanlışlarla ve hatalarla dolu sözde karne doğru çıksın diye doğru ve ilkeli yayın yapan, yayın ihlalinde bulunmayan medya kuruluşlarına ceza mı verelim?

İşte sizin temsil ettiğiniz özgürlük ve hakkaniyet anlayışı tam olarak bu.

Bu mudur?

“Her türlü ihlali yaparım hiçbir kurala uymam.”

Özgürlükler ve haklar kendiniz söz konusu olunca olmalı ama kendinden olmayanlara ne gerek var canım! Bunun karşılığında işini yapan kurumlar çıkıp da gereğini yapınca yıllardır toplumun belli bir kesimini hedef alan taraflı yayınlara sahip çıkarak, hakaretlere göz yumarak bir yandan her nasılsa mağdurum edebiyatı yaparak tam size ve maalesef hâlâ temsil ettiğiniz siyasi oluşum ve zihniyetinize yakışanı yapmaktasınız. Bırakın artık bu asırlardır arkasına sığınarak her türlü hakkı, hukuku ve insani değerleri gasp ettiğiniz mağdur edebiyatını.

Ayrıca Sayın Taşçı; oranları, sayıları, bilgileri yanlışlarla dolu ve taraflı bir şekilde vermiş olsanız bile neden bu sizin tabirle muhalif kanallara verilen cezaların hangi sebeplerle verildiğini açıklamıyorsunuz?

Soruyorum size; bu cezaların ne kadarı millî ve manevi değerlerimize aykırı yayınlara verildi, ne kadarı kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı yapan yayınlara verildi ve özendiren yayınlara verildi, ne kadarı millî güvenliğimizi tehdit eden vatanımızın bölünmez bütünlüğü ilkesine kasteden bölücü yayınlara verildi, ne kadarı kişi ve kurumlara doğruluk ilkesini atlayarak iftiralarla dolu yayınlara verildi, ne kadarı suçu ve suçluyu öven yayınlara verildi?

Aslında size, RTÜK olarak; yaptığınız bu ciddi ihlallerden dolayı süresiz yayın durdurma cezası verip ikame yayın olarak da Anayasa, RTÜK Kanunu, tarafsızlık ilkeleri, yayın ilkeleri ve temel matematik hesaplamalarını anlatan öğretici yapımlar, kamu spotları ve öncelikli yayın izleme cezası vermek lazım."