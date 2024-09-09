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  4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Narin Güran cinayetindeki yayın yasağı kaldırıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Narin Güran cinayetindeki yayın yasağı kaldırıldı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.09.2024 17:20
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Son dakika: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Narin Güran cinayetindeki yayın yasağı kaldırıldı

Son dakika: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır.

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YAYIN YASAĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Müge Anlı da daha önceden Narin konusunu yayın yasağı nedeniyle işleyemediğini belirtmişti. Müge Anlı açıklamasında, “Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım” demişti.

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Öte yandan 8 yaşındaki Narin’in ailesini yayınına çıkartarak yayın yapan Didem Arslan Yılmaz, ailenin her şeyi bilip sustuğunu dile getirmişti. Arslan “Anne çok çarpıcı konuştu, anneyi susturdular. Yayın yasağı alındı, devam etseydik ne olur takdirinize bırakıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Ebubekir Şahin rtük
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