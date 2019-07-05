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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Nevşehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Şahin, görüşmede, başarı dileğinde bulunduğu Arı ile kentin ciddi bir büyüme hamlesi gerçekleştireceğine inandığını vurguladı.

Arı ise ekonominin canlanmasının, istihdamın artırılmasının, turizmin, alt ve üst yapı projelerinin önemine değinerek, Nevşehir'i insanların yaşamaktan mutlu olacakları marka şehir haline getirmek istediklerini belirtti.

Rasim Arı, "Nevşehir ile ilgili kurduğumuz hayallerimize ilk günden itibaren destek veren, her zaman yanımızda olan değerli büyüğümüz Sayın Ebubekir Şahin, ziyaretiyle bizleri çok mutlu etti. Öyle inanıyorum ki daha sık geleceği şehrimizi her gelişinde biraz daha güzel ve gelişmiş görecek. Bunları gerçekleştirirken kendisinin desteğini her zaman hissedeceğimize eminim." diye konuştu.

Arı, ziyaretin anısına Şahin'e yöresel el sanatlarından, işlemeli çini tabak hediye etti.

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Nevşehir Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin

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