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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ödülünü Orhan Gencebay'ın elinden aldı: "Tüm dünya çocuklarına armağan ediyorum"

17.12.2024 11:22
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MESAM'ın “Gazzeli Çocuklar” temasıyla düzenlediği gala gecesi ve ödül töreninde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e ödül takdim edildi. Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada teşekkürlerini sunarken "Şahsıma takdim edilen ödülü Gazzeli çocuklar başta olmak üzere bütün dünya çocuklarına armağan ediyorum" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ödülünü Orhan Gencebay'ın elinden aldı: "Tüm dünya çocuklarına armağan ediyorum"

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 38. yıl dönümünü kutlarken gala gecesi ve ödül töreni düzenlendi. Gecede birçok sanatçı ödül aldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e ödülünü sanatçı Orhan Gencebay takdim etti.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ VE ÖDÜL ALAN SANATÇILARIMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin şunları kaydetti:

"38. yıl dönümünü kutlayan MESAM “Gazzeli Çocuklar” temasıyla gala gecesi ve ödül töreni düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Ergül başta olmak üzere gecenin düzenlenmesine emeği geçen herkesi ve ödül alan sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Ayrıca, sanatçı dostlarımızın telif haklarının korunması adına yapmış oldukları değerli katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan’a şükranlarımı sunuyorum.

ÖDÜLÜ DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞAN ETTİ

Şahsıma takdim edilen ödülü ise, Gazzeli çocuklar başta olmak üzere bütün dünya çocuklarına armağan ediyorum. Ödülü değerli sanatçımız Orhan Gencebay abimizin elinden almam da büyük bir şereftir. Teşekkürler MESAM."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin
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