HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan ortak mesaj: Dijital alan denetlenmelidir!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan ortak mesaj: Dijital alan denetlenmelidir!

09.10.2024 15:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir fotoğraf paylaşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, mutabık kalınan noktaları açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan ortak mesaj: Dijital alan denetlenmelidir!

Sosyal medya hesabından Hüseyin Yayman ile bir araya geldiğini duyuran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dijital yayıncılıkla ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ortak bir noktada mutabık kalındığını belirtti.

**RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, paylaşımında;

'Sayın Hüseyin Yayman ile dijital yayıncılık alanına dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vardığımız ortak nokta, 'Dijital alan, tıpkı geleneksel yayıncılık gibi mutlaka düzenlenmeli ve denetlenmelidir.' Verdikleri destek ve katkılar için kendisine çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Yayman Ebubekir Şahin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
En Çok Okunan Haberler
236 bin TL, 3 milyon 350 bin TL oldu! En karlı 2. yatırım aracı çıktı

236 bin TL, 3 milyon 350 bin TL oldu! En karlı 2. yatırım aracı çıktı

Ünlü köfteci adı duyulacak diye yusuf yusuf korkuyordur

Ünlü köfteci adı duyulacak diye yusuf yusuf korkuyordur

G.Saray'dan asrın transferi! İtalyanlar duyurdu: Osimhen'in bonservisini alıyorlar...

G.Saray'dan asrın transferi! İtalyanlar duyurdu: Osimhen'in bonservisini alıyorlar...

Pilot uçuş sırasında hayatını kaybetti!

Pilot uçuş sırasında hayatını kaybetti!

CHP lideri Özgür Özel, anketlerdeki düşüşü kabul etti: 4,5 puan öndeyken, 3 puan öndeyiz

CHP lideri Özgür Özel, anketlerdeki düşüşü kabul etti: 4,5 puan öndeyken, 3 puan öndeyiz

Sokakta gördüğü lise öğrencisini arabasına çağırdı! Sonrası iğrenç: Öğretmenin bir de suç kaydı çıktı

Sokakta gördüğü lise öğrencisini arabasına çağırdı! Sonrası iğrenç: Öğretmenin bir de suç kaydı çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.