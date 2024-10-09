RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan ortak mesaj: Dijital alan denetlenmelidir!

Sosyal medya hesabından Hüseyin Yayman ile bir araya geldiğini duyuran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dijital yayıncılıkla ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ortak bir noktada mutabık kalındığını belirtti.

**RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, paylaşımında;

'Sayın Hüseyin Yayman ile dijital yayıncılık alanına dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vardığımız ortak nokta, 'Dijital alan, tıpkı geleneksel yayıncılık gibi mutlaka düzenlenmeli ve denetlenmelidir.' Verdikleri destek ve katkılar için kendisine çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.