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  4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Yayınlardaki kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Yayınlardaki kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 16:32
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ülkemizdeki dizi ve film sektörünün zaman zaman kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorladığını belirterek "Yayınlardaki kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Yayınlardaki kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu. Şahin, yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammüllerinin olmadığını bildirdi.

Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün dikkat çektiği üzere ülkemizdeki dizi film sektörü, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorluyor. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, millî ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Yayınlardaki kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz.
Şiddetin karşısında #BizVarız"

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Ebubekir Şahin rtük
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