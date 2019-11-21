HABER

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den “Dünya Televizyon Günü” mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:30 | Son Güncelleme

“Dünya Televizyon Günü” sebebi ile bir açıklama yayınlayan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Bu özel gün dolayısıyla yayıncı kuruluşlarımızın yöneticilerini ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.Zaman içinde şekli, yayın formatı değişse de televizyonun yaşayan her insanın hayatında vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazılı açıklamasında, “Kimi zaman dev ekranlardan bazen de cebimizden takip ettiğimiz televizyon yayınları, insan hayatı üzerinde önemli etkiler oluşturuyor.

“Dünya Televizyon Günü” sebebi ile bir açıklama yayınlayan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Bu özel gün dolayısıyla yayıncı kuruluşlarımızın yöneticilerini ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Zaman içinde şekli, yayın formatı değişse de televizyonun yaşayan her insanın hayatında vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazılı açıklamasında, “Kimi zaman dev ekranlardan bazen de cebimizden takip ettiğimiz televizyon yayınları, insan hayatı üzerinde önemli etkiler oluşturuyor. BM Genel Kurulunun 1999 yılında aldığı kararla 21 Kasım ‘Dünya Televizyon Günü’ olarak ilan edildi. Bu özel gün dolayısıyla yayıncı kuruluşlarımızın yöneticilerini ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Son araştırmamıza göre halkımız gününün 3 saat 34 dakikasını ekran karşısında geçiriyor”
Bu yıl 25. yaşını kutlayan RTÜK’ün, yasalardan aldığı yetkiyle görsel ve işitsel medya alanını hem düzenlediğini hem de denetlediğini vurgulayan Başkan Şahin, “Son araştırmamıza göre halkımız gününün 3 saat 34 dakikasını ekran karşısında geçiriyor. Bu denli önemli izlenme oranına sahip yayınların düzenlenip denetlenmesi de bir zorunluluktur. Radyo ve televizyonlarımızın etik yayın ilkelerini uygulayarak toplumumuzun değer yargılarını gözetmesi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerini zararlı etkenlere karşı koruması son derece önemlidir” dedi.

“Medya sektörünün tüm çalışanlarına bir kez daha başarılar diliyorum”
RTÜK, her zaman düzenleme yönünü öne çıkaran yaklaşımla paydaşlarıyla uyum ve koordinasyon içinde görevini yerine getirdiğini dile getiren Başkan Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:
“Aziz milletimizin her bir ferdini düşünen, kadın, çocuk ve gençlere özel önem veren RTÜK, milli ve manevi değerler ışığında çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor. RTÜK, görev alanına giren görsel ve işitsel medyayı iş ortağı olarak görerek karşılıklı diyalogla vazifesini gerçekleştiriyor. Bunun içindir ki, RTÜK Medya Buluşmaları adında geleneksel hale getirilen zincir toplantılar adım adım devam etmektedir. Bu istişare görüşmelerinde yayın camiamızla ortak değerlerimiz etrafında pek çok konuda hem fikir olmaktan da memnunuz. Ancak, yeri geldiğinde yaptırım yoluna başvurduğumuz da herkesin malumudur. Yaşam alanlarımızın başköşesinde bulunan televizyonlar, artık isteğe bağlı yayıncılık alanının gelişmesiyle bambaşka bir şekle dönüştü. İnternet yayıncılığını düzenleme görevini de yürüten Üst Kurul, aileyi önceleyen izleyici dostu yayınları desteklemektedir.21 Kasım Dünya Televizyon Günü dolayısıyla medya sektörünün tüm çalışanlarına bir kez daha başarılar diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendiTurizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi
Rize’deki taciz duruşması ertelendiRize’deki taciz duruşması ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Saymaz'dan Didem Arslan'a: İnşallah ağzın bal yesin

Saymaz'dan Didem Arslan'a: İnşallah ağzın bal yesin

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği mektuplar ortaya çıktı! 2019 yılına dikkat çekmiş

Adnan Oktar'la mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım!

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Mahkemede şoke eden ifadeler

'Palu ailesi' davasında şoke eden ifadeler

Aydın'da çok acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Savunma Sanayii Başkanı Demir tarih verdi: TCG Anadolu 2020'nin sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin 'amiral' gemisi olacak! Tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.