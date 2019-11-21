RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den “Dünya Televizyon Günü” mesajı

“Dünya Televizyon Günü” sebebi ile bir açıklama yayınlayan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Bu özel gün dolayısıyla yayıncı kuruluşlarımızın yöneticilerini ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zaman içinde şekli, yayın formatı değişse de televizyonun yaşayan her insanın hayatında vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazılı açıklamasında, “Kimi zaman dev ekranlardan bazen de cebimizden takip ettiğimiz televizyon yayınları, insan hayatı üzerinde önemli etkiler oluşturuyor. BM Genel Kurulunun 1999 yılında aldığı kararla 21 Kasım ‘Dünya Televizyon Günü’ olarak ilan edildi. Bu özel gün dolayısıyla yayıncı kuruluşlarımızın yöneticilerini ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Son araştırmamıza göre halkımız gününün 3 saat 34 dakikasını ekran karşısında geçiriyor”

Bu yıl 25. yaşını kutlayan RTÜK’ün, yasalardan aldığı yetkiyle görsel ve işitsel medya alanını hem düzenlediğini hem de denetlediğini vurgulayan Başkan Şahin, “Son araştırmamıza göre halkımız gününün 3 saat 34 dakikasını ekran karşısında geçiriyor. Bu denli önemli izlenme oranına sahip yayınların düzenlenip denetlenmesi de bir zorunluluktur. Radyo ve televizyonlarımızın etik yayın ilkelerini uygulayarak toplumumuzun değer yargılarını gözetmesi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerini zararlı etkenlere karşı koruması son derece önemlidir” dedi.