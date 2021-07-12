RTÜK Başkanı'ndan 'Cemo' türküsü nedeniyle Halk TV'ye kesilen cezayla ilgili açıklama

Müzisyenlere destek için düzenlenen gecede Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği Grup Yorum'un 'Cemo' türküsü nedeniyle Halk TV'ye ceza kesen Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, verilen cezayı savundu.

RTÜK Başkanı Şahin, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuyla ilgili olarak gönderdiği mektubunda "İlgili yayıncı kuruluşun terör örgütüyle münasebeti nedeniyle yargıya taşınan ve yargılaması devam eden bir şarkının, üstelik kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen programda seslendirilmesine, öncesinde ve sonrasındaki diyaloglara müsaade ettiği, terörle mücadele noktasında kendisine düşen sorumlulukta hassas davranmadığı görülmüştür" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, CHP eski Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın Halk TV'de Cemo'yu seslendirmesini “terör örgütü propagandası” sayarak oy çokluğuyla yayın durdurma ve para cezası vermişti.





