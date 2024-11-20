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  4. RTÜK Başkanı'ndan TV8 açıklaması! 'İnceleme başlatıldı'

RTÜK Başkanı'ndan TV8 açıklaması! 'İnceleme başlatıldı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.11.2024 18:48
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RTÜK Başkanı Ebübekir Şahin, "Dün akşam yayınlanan Karadağ-Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatıldı" açıklamasını yaptı.

RTÜK Başkanı'ndan TV8 açıklaması! 'İnceleme başlatıldı'

RTÜK Başkanı Ebübekir Şahin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Şahin paylaşımında dünkü maçta yayıncı kuruluşun yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımı yaptığı yönündeki iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin paylaşımında şunları ifade etti:

"Dün akşam yayınlanan Karadağ-Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
TV8 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
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