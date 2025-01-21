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  4. RTÜK Başkanı Şahin'den Kartalkaya'daki yangın hakkında uyarı: Daha dikkatli olunmasını rica ediyoruz

RTÜK Başkanı Şahin'den Kartalkaya'daki yangın hakkında uyarı: Daha dikkatli olunmasını rica ediyoruz

21.01.2025 11:16
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangınla ilgili yayınlar hakkında uyarıda bulundu. Şahin, "Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin'den Kartalkaya'daki yangın hakkında uyarı: Daha dikkatli olunmasını rica ediyoruz

Şahin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının derinden üzdüğünü vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma halen devam etmektedir. Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Ebubekir Şahin
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