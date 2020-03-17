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RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınları uyarısı: Buna tahammül edemeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 14:48 | Son Güncelleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, koronavirüs yayınları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir, buna tahammül edemeyiz" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınları uyarısı: Buna tahammül edemeyiz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, koronavirüs yayınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Koronavirüs salgını maalesef ülkemizi etkilemeye devam etmektedir. Bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarıları zorunlu görüyorum.

Devletimiz, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle almaktadır. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili tüm makamlar başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirmektedir.

Medya da sorumlu yayıncılık yapmak zorundadır. Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz.

Bilim Kurulu’nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez.

Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin koronavirüs yayınları

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