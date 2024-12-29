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RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin' davası sonrası açıklama: Hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz

29.12.2024 08:07
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Türk adaleti Narin kızımıza kıyan canilere hak ettikleri cezayı verdi. Yüreklerimiz buruk, içimiz kan ağlasa da hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz” dedi.

RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin' davası sonrası açıklama: Hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava dün sonuçlandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin davayla ilgili açıklama yaptı.

Şahin, “Türk adaleti Narin kızımıza kıyan canilere hak ettikleri cezayı verdi. Yüreklerimiz buruk, içimiz kan ağlasa da hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz. RTÜK olarak elim olayın ilk anından itibaren hassas bir teraziyle söz konusu yayınları takip ederek gerekli müdahaleleri yaptık” dedi.

Soruşturmanın ilk aşamasında medyanın başarısız bir sınav verdiğini kaydeden Şahin, yaptıkları uyarılar ile medyanın duyarlı ve olgun bir şekilde bugün halkı bilgilendirdiğini belirterek, "Yoğun mesai yürüten yargı mensuplarımıza ve haberci dostlarımıza teşekkür ederken, ülke olarak böylesi acı olayları artık yaşamamayı temenni ediyoruz. Rahat uyu Narin. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SONUÇLANDI

Diyarbakır’daki Narin Güran davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Sanık Salim Güran’ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran’a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görüldüğünü belirtip sanık Salim Güran ile diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı! Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı!

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin rtük Narin Güran
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