RTÜK Başkanı Şahin'den Narin davasıyla ilgili açıklama: Türk adaleti Narin kızımıza kıyan canilere hak ettikleri cezayı verdi

Türkiye'nin gözü Narin Güran cinayeti davasındaydı. Açıklanan karar göre tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

"TÜRK ADALETİ NARİN KIZIMIZA KIYAN CANİLERE HAK ETTİKLERİ CEZAYI VERDİ"

Konuyla ilgili olarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk adaleti Narin kızımıza kıyan canilere hak ettikleri cezayı verdi. Yüreklerimiz buruk, içimiz kan ağlasa da hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz. RTÜK olarak elim olayın ilk anından itibaren hassas bir teraziyle söz konusu yayınları takip ederek gerekli müdahaleleri yaptık.

"RAHAT UYU NARİN"

İlk soruşturma aşamasında maalesef başarısız sınav veren medyamız uyarılarımızın etkisiyle kendilerinden beklenen duyarlılık ve olgunluğa erişerek halkımızı bilgilendirdi. Yoğun mesai yürüten yargı mensuplarımıza ve haberci dostlarımıza teşekkür ederken, ülke olarak böylesi acı olayları artık yaşamamayı temenni ediyoruz. Rahat uyu Narin… Mekanın cennet olsun"