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  4. RTÜK Başkanı Şahin'den Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı açıklaması

01.09.2024 16:08
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı(RTÜK) Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kayıp olan Narin Güran Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığı hatırlatılarak, "Söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin'den Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kayıp olan Narin Güran Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Şahin, kayıp Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı aldığını hatırlatarak, "Ancak söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin rtük
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