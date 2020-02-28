HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RTÜK Başkanı Şahin'den 'şehit haberleri' açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den 'şehit haberleri' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 00:55 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Suriye'den gelen haberlerle ilgili sorumlu yayıncılık yapılması gerektiğini vurguladı. Şahin, "Suriye'den gelen resmi olmayan ön haberlere dayandırılarak verilen şehit haberleri konusunda durumun 'milli bir mesele' olduğunu hatırlatarak meslektaşlarımızın dikkatini çekiyoruz" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin'den 'şehit haberleri' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İdlib'de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısıyla ilgili yayınlara dair, şu uyarılarda bulundu:

"Başta sosyal medyada olmak üzere bazı yayınlarda Suriye'den gelen resmi olmayan ön haberlere dayandırılarak verilen şehit haberleri konusunda durumun 'milli bir mesele' olduğunu hatırlatarak meslektaşlarımızın dikkatini çekiyoruz.

Medya kuruluşlarının resmi açıklamalar dışındaki bilgileri gerçekmiş gibi sunmaması ve milli meselelerde sorumlu yayıncılık yapması konusunu önemle hatırlatıyoruz. Kanunun verdiği yetkiyle yayınlar yakından takip edilmektedir. Aldatma ve kandırma taktiklerine karşı duyarlı davranılması gerektiğini tekrar ve ısrarla hatırlatıyoruz."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yokGörenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yok
Vatandaşlara çağrı: Kan ihtiyacı yokturVatandaşlara çağrı: Kan ihtiyacı yoktur
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ebubekir Şahin Suriye İdlib

En Çok Okunan Haberler

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon

Dijital hizmet vergisi dönemi başlıyor

Dijital hizmet vergisi dönemi başlıyor

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

Bakanlık duyurdu! Belediye başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Bakanlık duyurdu! Belediye başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Karantina hastanesine dönüştürüldü! Vali'den açıklama

Karantina hastanesine dönüştürüldü! Vali'den açıklama

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

Diğer Haberler
Son dakika: TSK, Esad rejimi unsurlarını böyle vurdu

TSK, Esad rejimi unsurlarını böyle vurdu

Reuters duyurdu! Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Reuters duyurdu! Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Türkiye ile NATO arasında kritik görüşme!

Son dakika: Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan vatandaşlara çağrı: Kan ihtiyacı yoktur

Vatandaşlara çağrı: Kan ihtiyacı yoktur

Son dakika! İdlib'den kahreden haber: 22 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 22 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.