RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Sevda Noyan'ın sözleriyle ilgili yeni açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sevda Noyan'ın televizyon kanalındaki söylemlerinin RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemeyeceğini belirterek ilgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak gereğinin yapılacağını belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Ülke TV'de yayınlanan bir programda Sevda Noyan'ın söylemlerinin, kamu vicdanını derinden yaraladığını anımsatarak o sözlerin hiç kimse açısından kabul edilemeyeceğini, kamu vicdanının, herkesin vicdanı olduğunu belirtti.

FETÖ ile mücadelenin hem bireysel hem de kurumsal olarak öncelikleri olduğunu vurgulayan Şahin, FETÖ'ye karşı mücadeleye zarar verecek hiçbir tutuma göz yummalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tabii ki 15 Temmuz'da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz hem de milletimiz meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Sevda Noyan'ın söylemleri, RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır. Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur.