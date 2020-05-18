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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Sevda Noyan'ın sözleriyle ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sevda Noyan'ın televizyon kanalındaki söylemlerinin RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemeyeceğini belirterek ilgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak gereğinin yapılacağını belirtti. Sevda Noyan, katıldığı bir televizyon programında “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır” ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Sevda Noyan'ın sözleriyle ilgili yeni açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sevda Noyan'ın televizyon kanalındaki söylemlerinin RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemeyeceğini belirterek ilgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak gereğinin yapılacağını belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Ülke TV'de yayınlanan bir programda Sevda Noyan'ın söylemlerinin, kamu vicdanını derinden yaraladığını anımsatarak o sözlerin hiç kimse açısından kabul edilemeyeceğini, kamu vicdanının, herkesin vicdanı olduğunu belirtti.

FETÖ ile mücadelenin hem bireysel hem de kurumsal olarak öncelikleri olduğunu vurgulayan Şahin, FETÖ'ye karşı mücadeleye zarar verecek hiçbir tutuma göz yummalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tabii ki 15 Temmuz'da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz hem de milletimiz meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Sevda Noyan'ın söylemleri, RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır. Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur.

RTÜK sanki bunları mazur görüyormuş gibi ön yargıyla propaganda yapanlara karşı 'Kimsenin büyütmesine gerek yok gereği yapılır, alacağımız kararlarla darbe sevicileri sevindirmeyelim' mealinde konuşsam da halen bu süreci farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu üzülerek ve ibretle görüyorum. Açıkçası art niyetli propagandaları yürütenler, konuları konuşmayı değil kurumları ve kişileri hedef almayı amaçlamaktadır."

Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün, kendisine kanunlarla verilmiş görevler ve yetkiler çerçevesinde karar veren ve karar süreçleri sağlıklı işleyen bağımsız bir idari otorite olduğunu belirten Şahin, hangi görüşten olursa olsun sağduyu sahibi samimi vatandaşların bu gerçeği bildiğini kaydetti.

Şahin, "Biz aziz milletimizden yana, tarafsız olarak değerlerimiz ve sorumluluk bilinciyle vazifemizi yapıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, daha önce pek çok örnekte olduğu gibi RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

(AA)

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