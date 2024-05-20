RTÜK Başkanı Şahin'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması! 'İncelemeye alınmıştır'

Şahin, sosyal medya hesabından Sezgin Baran Korkmaz hakkında bir paylaşımda bulundu. Şahin yaptığı açıklamada, "Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletlerinden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

İlgili paylaşım şu şekilde:

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz’ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletleri’nden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/r5hfk3Ye3w — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) May 20, 2024

(AA-İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





