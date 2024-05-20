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  4. RTÜK Başkanı Şahin'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması! 'İncelemeye alınmıştır'

RTÜK Başkanı Şahin'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması! 'İncelemeye alınmıştır'

20.05.2024 16:29
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) bir televizyon kanalının canlı yayınındaki konuşmasının RTÜK tarafından incelemeye alındığını bildirdi.

RTÜK Başkanı Şahin'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması! 'İncelemeye alınmıştır'

Şahin, sosyal medya hesabından Sezgin Baran Korkmaz hakkında bir paylaşımda bulundu. Şahin yaptığı açıklamada, "Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletlerinden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

İlgili paylaşım şu şekilde:

(AA-İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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