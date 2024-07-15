RTÜK Başkanı Şahin'den 'vatanperver' medyaya teşekkür: Millet geçilmez

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye tarihinin unutulmaz gecesi için RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den bir paylaşım geldi.

Liderinin yanında yer alarak demokrasiye sahip çıkan ve #15TemmuzDestanı’nı yazan kahraman Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de yekvücut, tek yürektir.

15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Günü’nde hainlere geçit vermeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.… pic.twitter.com/GObFPSsXxO — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) July 15, 2024

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin 'Millet geçilmez' vurgusu yaparak, "Liderinin yanında yer alarak demokrasiye sahip çıkan ve 15 Temmuz Destanı’nı yazan kahraman Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de yekvücut, tek yürektir. 15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Günü’nde hainlere geçit vermeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletinin yanında duran vatanperver medyamıza da bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır