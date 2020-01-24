RTÜK Başkanı Şahin: “Hedefimiz şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmak”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hedefin şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmak olduğunu belirterek, “2019 yılında toplam 31 milyon 844 bin TL’lik bir parasal ceza uygulamışız. 134 adet program durdurmuşuz, 114 kez geçici yayın durdurma vermişiz ve 65 kez de lisans iptali vermişiz” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Adapazarı belediyesince Tarihi Uzun Çarşı’da düzenlenen Aynalıkavak Sohbetlerine katıldı. Başkan Şahin, olabildiğince şiddetten arındırılmış çocuklara gelişiminde fiziksel ve ruh anlamında kötü anlamda etkileyecek olan programlardan arındırılmış, kadına karşı şiddeti özendirmeyen ve milli, manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Şahin ayrıca 2019 yılında RTÜK’ün 31 milyon 844 bin TL’lik bir parasal ceza uyguladığını açıkladı.

Cezanın en son yapılması gereken nokta olması gerektiğini düşünüyoruz

Cezalandırılan ve ceza veren bir kurum yerine; yönlendiren, ödüllendiren ve yeri geldiği zaman ön açan bir kurum olabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “İkili ilişkilerimizi yapımcılar ve kanal sahipleriyle yürütüyoruz. Ben şöyle bir yöntemi benimseyen yönetici veya RTÜK Başkan olmak istemedim, ceza bizim elimizde büyük bir koz, yasal bir hak bunu her zaman kullanabiliriz. Özellikle yerel basın ve yazılı basınla ilgili ciddi şeyler var, onlar da aynı şeyleri yapıyorlar. Bir diplomasi karşılıklı görüş alış-verişi yapılıyor, cezanın en son yapılması gereken nokta olması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu yapıyoruz. Ama bunlardan eğer kurum anlamıyorsa veya bizim ilkelerimiz çerçevesinde fikir birliği içerisinde olamıyorsak cezayı mutlaka vermemiz gerekiyor. Biz aslında şöyle bir şey yaptık dedik ki; cezalandırılan ve ceza veren bir kurum olmasın, yönlendiren, ödüllendiren ve yeri geldiği zaman ön açan bir kurum olsun diye biz bunlarla bir toplantı serisi başlattık. Bu seri önce kanal sahipleriyle oldu, daha sonra yapımcılarla oldu ve önümüzdeki süreçte de yapacağımız yeni bir toplantıda da yönetmenler ve senaristler ile olacak” dedi.