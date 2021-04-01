RTÜK Başkanı Şahin, 'Hiç talimat gelmiyor mu?' sorusunu yanıtladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında soruları yanıtladı. Candaş Tolga Işık'ın "Talimat geliyor mu? Mesela ben bakanım aradım sizi dedim ki, 'Ya sayın başkan şöyle bir şey izledim dün hiç hoşuma gitmedi, canım sıkıldı, şuna bir bakın' dediğim anda bu bir yönlendirme. Böyle bir şey oluyor mu?" sorunu yanıtlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bir bakan da olabilir bu, bir STK'nın başkanı da olabilir, bir vatandaş da zaten bizi arayarak şikayetim var diyebiliyor ki. Ama bir bakan dediği için bir kuruluşa ceza vermemiz bu dediğim sistemde mümkün mü?" dedi. Programdan öne çıkanlar: RTÜK OLARAK CEZA NASIL VERİLİYOR? RTÜK'ün kuruluş kanunları var. 6112 sayılı kanunun eksikleri var ancak, biz bunu yönetmeliklerle destekliyoruz. Bir programda bu müeyyideye aykırı bir olay varsa uzmanların tespit ettiği sistemimiz var. Belli bir uzman grubu var ve belli kanallar var o uzmanlar onları takip ediyor. Uzman ve kanallar sürekli değişiyor. Raporlar hazırlanır ve kurul buna karar verir. Kurulumuz benimle birlikte 9 kişi.

"SADECE MUHALİF KANALLAR CEZA YEMİYOR" Muhalif kanal değil oradaki programlar ceza yiyor. Muhalif kanal olmayan birçok kanal da ceza yiyor. Böyle bir algı varsa yanlış ve boşa bir algı. Ben ceza sayılarını açıklamaktan yoruldum. Utanıyorum. Bunların sadece sebebi ben miyim? Aykırıklar yapıldığı zaman suçlusu ben miyim? 20'nin üzerinde kanala ceza verildi ve içinde iktidara yakın kanallar da var. UZMANLAR NASIL SEÇİLİYOR? Kurulumuz benimle birlikte 9 kişi. Üyelerimizin tamamı Meclis tarafından seçilir. AK Parti'den 4, CHP'den 2 tane, 2 tane MHP'den, 1 tane de HDP'den gelen arkadaşımız var 94'den beri bu yana çalışan uzmanlarımız var. KPSS ve sınav sistemlerimiz var sınavları geçmeleri şart. Biri birine gıcık oluyor diye asla ceza yazması mümkün değil. Kurul tespit eder ve anlar. SOSYAL MEDYADAKİ HAKARETLER Fatih Altaylı'nın Meral Akşener'i konuk aldığı programı hatırlatan Candaş Tolga Işık'ın sorusuna yanıt veren Şahin "Orada Meral Akşener'i konuk aldı diye ceza vermemiz mümkün değil. Orada eleştiri değil, hakaret vardı. O kelimeyi kullanamazsınız. Akşener'in o programda olması talihsizlik. Sunucunun kullandığı kelimeler yanlış

"EBUBEKİR'İN KILICI" ELEŞTİRİSİ Ben buna kızmadım. Düzeltme ihtiyacı hissettim. Çocuklarımız kırmızı çizgimiz olduğunda kılıç değil kalkan olur. Z kuşağının tercih ettiği bir alanda kaygı ve yapmak istediklerimiz var. Yeni platformlarda çocukları başka boyutlara çekecek ebeveynleri de korkutan yayınlar oluyor. Seç izle platformlarda ebeveyn kontrolünü sağladık. Ve akıllı işaretler geliştirdik. MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile birlikte çocuklarımızı bazı yayınlardan koruyacak sistemler geliştirdik. YOUTUBE'DAKİ DENETİM ALANLARI Şahsi yapılan yayınlar bizim alanımızda değil. Onlara BTK bakıyor "AVRUPA'DAN BİLE DAHA İYİ YERDEYİZ" Seç izle platformlarında dijitalleşmede Avrupa'dan daha iyi yerdeyiz. Bunu gururla söylüyorum. Kanunlarımız Avrupa'dan daha özgürlükçü GÜNDÜZ KUŞAKLARINDAKİ PROGRAMLAR Üst Kurul toplantılarımızda da ele aldığımız bir konu. Müeyyide verilen bir cezadır. Biz bunları verme taraftarı değiliz. Sabah kuşağı programları ciddi şekilde izleniyor. Biz burada "Bu programlar nasıl olmalı" diye konuşmalıyız. Evlilik programlarının kalktığında Aile Bakanlığında müsteşardım. Orada artık o kadar uygunsuz bir konular çıktı ki sonra düzenleme yapıldı. Siyasi otorite kaldırmak zoruna kaldı. Bu tür programların rehabilite edilmesi gerektiğine inanıyorum.