RTÜK Başkanı Şahin huzurevindeki yaşlılarla iftar yaptı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, huzurevindeki yaşlılarla iftar yaptı.

Şahin, Birlik Haber-Sen'in Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada RTÜK olarak birçok farklı etkinlik içinde bulunduklarını aktaran Şahin, böyle bir programda yaşlılarla beraberliğin mutluluğunun tarifinin farklı olduğunu söyledi.

RTÜK'ün her daim hayatın içinde bir kurum olduğunu vurgulayan Şahin, televizyondaki her görüntünün, her yayının RTÜK'ten geçerek izleyicilerin karşısına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şikayetleriniz mutlaka vardır, memnun olmadığınız yayınlar mutlaka vardır. Burada medya okuryazarlığıyla ilgili çalışma yapan arkadaşlarımız da var, sadece çocuklara yapmıyoruz bu medya okuryazarlığını. Medyayı yakından takip eden, hiç yaş alamayan çınarlarımıza da bundan sonraki süreçte belki özel bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Sizlerin medyayı kullanımı, televizyonları izlemeniz ve radyo dinleme alışkanlığınız varsa bunları ne şekilde dinleyeceğiniz ve izleyeceğiniz konusunda sizlere bir nebze olsun katkıda bulunmuş oluruz diye düşünüyorum."