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RTÜK Başkanı Şahin huzurevindeki yaşlılarla iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 22:24 | Son Güncelleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Birlik Haber-Sen'in Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, huzurevindeki yaşlılarla iftar yaptı.

Şahin, Birlik Haber-Sen'in Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada RTÜK olarak birçok farklı etkinlik içinde bulunduklarını aktaran Şahin, böyle bir programda yaşlılarla beraberliğin mutluluğunun tarifinin farklı olduğunu söyledi.

RTÜK'ün her daim hayatın içinde bir kurum olduğunu vurgulayan Şahin, televizyondaki her görüntünün, her yayının RTÜK'ten geçerek izleyicilerin karşısına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şikayetleriniz mutlaka vardır, memnun olmadığınız yayınlar mutlaka vardır. Burada medya okuryazarlığıyla ilgili çalışma yapan arkadaşlarımız da var, sadece çocuklara yapmıyoruz bu medya okuryazarlığını. Medyayı yakından takip eden, hiç yaş alamayan çınarlarımıza da bundan sonraki süreçte belki özel bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Sizlerin medyayı kullanımı, televizyonları izlemeniz ve radyo dinleme alışkanlığınız varsa bunları ne şekilde dinleyeceğiniz ve izleyeceğiniz konusunda sizlere bir nebze olsun katkıda bulunmuş oluruz diye düşünüyorum."

Şahin, etkinlik kapsamında ziyaret ettiği huzurevinde kalan bir yaşlının odasına girerek bir süre sohbet etti.

- Ramazanın bolluk ve bereketi

Birlik Haber-Sen Başkanı Ömer Budak da ramazanın bolluğu, bereketi, birleştiriciliğinin bugünkü etkinlikte hissedildiğini söyledi.

Bugüne kadar bu tür mekanlara gelmemenin pişmanlığını yaşadığını belirten Budak, "İnşallah bundan sonra bu tür mekanlara sık sık geleceğiz, siz değerli sakinlerimizi de ziyaret edeceğiz. Bizim elimizden gelen bir şey varsa bize düşen bir görev varsa da sizlerin emrindeyiz." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, huzurevlerinin geçmişten bugüne insana değer vermenin karşılığı olarak hizmet verdiğine işaret ederek, programa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

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