RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT’tan istifa etti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “hukuka aykırılık” tartışmasına yol açan TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden bugün istifa etti.

RTÜK Başkanı Şahin, istifası hakkında Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Başkanlığını yaptığım RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumumuzun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için tamamen hukuki, vicdani ve ahlaki sınırlar içerisinde görev aldığım TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Hukuka aykırılık iddiası

Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinin hukuka aykırı olduğu geçen hafta RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici tarafından gündeme getirilmişti.

RTÜK’ün, CHP kontenjanından seçilmiş üyesi olan Faruk Bildirici, Şahin’in RTÜK başkanlığı görevini yürütürken aynı zamanda TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarının da üyesi olduğunu gündeme taşıyarak, bu üyeliklerin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekmiş, konuyu açtığı davayla İdare Mahkemesi’ne taşımıştı.

Şahin’in üstlendiği bu üyeliklerden istifa etmesi gerektiği yönündeki tartışmalar geçen hafta yapılan RTÜK toplantısında Bildirici’nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesi ile farklı bir boyuta taşınmıştı.