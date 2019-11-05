HABER

RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT’tan istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 23:08 | Son Güncelleme

“Hukuka aykırı gelir sağladığı” gerekçesiyle eleştirilere hedef olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, tartışmalı TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT’tan istifa etti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “hukuka aykırılık” tartışmasına yol açan TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden bugün istifa etti.

RTÜK Başkanı Şahin, istifası hakkında Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Başkanlığını yaptığım RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumumuzun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için tamamen hukuki, vicdani ve ahlaki sınırlar içerisinde görev aldığım TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Hukuka aykırılık iddiası

Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinin hukuka aykırı olduğu geçen hafta RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici tarafından gündeme getirilmişti.

RTÜK’ün, CHP kontenjanından seçilmiş üyesi olan Faruk Bildirici, Şahin’in RTÜK başkanlığı görevini yürütürken aynı zamanda TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarının da üyesi olduğunu gündeme taşıyarak, bu üyeliklerin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekmiş, konuyu açtığı davayla İdare Mahkemesi’ne taşımıştı.

Şahin’in üstlendiği bu üyeliklerden istifa etmesi gerektiği yönündeki tartışmalar geçen hafta yapılan RTÜK toplantısında Bildirici’nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesi ile farklı bir boyuta taşınmıştı.

Bildirici, “tarafsızlığını yitirdiği, gizli kararları açıkladığı, yayın kuruluşlarında lehe ve aleyhe tutum sergilediği” gerekçesiyle üyeliğinin düşürülmesine, “Şahin hukuksuzluğunun üzerine örtmek için yine hukuk dışı bir yöntem uyguladı” sözleriyle tepki göstermiş, “Umarım bu demokrasi darbesi yargıdan döner” demişti.

Kılıçdaroğlu: “Ahlaksızca para alıyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün TBMM’deki grup konuşmasında, RTÜK Başkanı Şahin’e istifa çağrısı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, Şahin'in “yasalara aykırı gelir sağladığı” ve TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinin hukuka aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetmişti:

“Şahin kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Yayım iletim yetkisi bulunan ve 06118 sicil numarasıyla kayıtlı bir platform. Doğrudan RTÜK’le ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan. Orada tarife belirleyip RTÜK'e gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, buradan istifa et dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al.”

DW/ DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
Lübnan’da Bazı Göstericiler Ordu Birliklerine DireniyorLübnan’da Bazı Göstericiler Ordu Birliklerine Direniyor
Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecekKritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Dev operasyon! 46 kilogram ele geçirildi

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

Gaziden duygulandıran sözler!

Gaziden duygulandıran sözler!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.