RTÜK Başkanı Şahin'den 19 Mayıs mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerin bayramını kutladı.

RTÜK Başkanı Şahin, yayımladığı mesajında, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. İstiklal mücadelemizin başladığı bu anlamlı günü, toplumun en dinamik kesimi olan gençlere adayan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vesileyle rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Samsun'dan başlayan milli mücadelenin, milletin bağımsızlığıyla sonuçlandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Büyük bir kahramanlık ve inançla ortaya konan eşsiz mücadele, Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyet ile sonuçlanmıştır. Bugün de Kurtuluş Savaşı'mızdaki aynı kararlılık ve birlik içerisinde ülkemize yönelik tehlikelere karşı aynı dirayeti gösteriyoruz."

- "İç ve dış tehditler kitle iletişim araçlarıyla ortaya çıkıyor"

Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditlerin bugün sadece konvansiyonel yöntemlerle değil kitle iletişim araçları aracılığıyla da ortaya çıktığına dikkati çeken Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu: