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  4. RTÜK Başkanından alkışlı tebrik! Gazeteci Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki: 'Senin gibi yavşak olacağıma...'

RTÜK Başkanından alkışlı tebrik! Gazeteci Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki: 'Senin gibi yavşak olacağıma...'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.09.2024 16:16
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anadolu Yayıncılar Derneği'nin etkinliğine katıldı. Gazeteci Fatih Altaylı ise etkinliğe katılan gazetecileri "ayak takımı" olarak niteleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Etkinliğe katılan gazeteci Zafer Şahin ise Fatih Altaylı'ya "yavşak" ifadesi kullandı. Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de Şahin'in paylaşımına yanıt geldi.

Anadolu Yayıncılar Derneği etkinliğine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, birçok çevre tarafından tepkiyle karşılandı. Etkinliğe katılan gazetecileri nitelerken "ayak takımı" ifadesini kullanan gazeteci Fatih Altaylı'ya ise Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, zehir zemberek sözlerle yüklendi.

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ALTAYLI'DAN "AYAK TAKIMI" İFADESİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaretinde bulunan gazeteciler için “ayak takımı” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ile görüşen gazetecilerden olan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Fatih Altaylı’ya çok sert tepki gösterdi.

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ZAFER ŞAHİN'DEN ALTAYLI'YA: "YAVŞAK..."

Altaylı’ya “yavşak” diyen Şahin, “Ayak takımındanım Altaylı. Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir. Gurur duyarım ayak takımından olmaktan.” ifadelerini kullandı.

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RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN'DEN ALKIŞ EMOJİSİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Zafer Şahin’in paylaşımını alkış emojisi ile tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Ebubekir Şahin
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