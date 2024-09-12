RTÜK Başkanından alkışlı tebrik! Gazeteci Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki: 'Senin gibi yavşak olacağıma...'

Anadolu Yayıncılar Derneği etkinliğine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, birçok çevre tarafından tepkiyle karşılandı. Etkinliğe katılan gazetecileri nitelerken "ayak takımı" ifadesini kullanan gazeteci Fatih Altaylı'ya ise Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, zehir zemberek sözlerle yüklendi.

ALTAYLI'DAN "AYAK TAKIMI" İFADESİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaretinde bulunan gazeteciler için “ayak takımı” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ile görüşen gazetecilerden olan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Fatih Altaylı’ya çok sert tepki gösterdi.

ZAFER ŞAHİN'DEN ALTAYLI'YA: "YAVŞAK..."

Altaylı’ya “yavşak” diyen Şahin, “Ayak takımındanım Altaylı. Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir. Gurur duyarım ayak takımından olmaktan.” ifadelerini kullandı.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN'DEN ALKIŞ EMOJİSİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Zafer Şahin’in paylaşımını alkış emojisi ile tebrik etti.