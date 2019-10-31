RTÜK Başkanı'nı Eleştiren Faruk Bildirici Üyelikten Çıkartıldı

Medya kuruluşlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) muhalefeti hedef alan bir ilk gerçekleşti. TBMM’de CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Gazeteci Faruk Bildirici’nin üyeliği, AKP ve MHP kontenjanından seçilmiş üyelerce sonlandırıldı.
Bildirici’nin RTÜK üyeliğinden uzaklaştırılması süreci, AKP kontenjanından seçilmiş RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in yasaya aykırı şekilde TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu’nda (BİK) üyelik görevleri üstlendiğini açıklamasının ardından başladı.
Bildirici, Şahin’in RTÜK’ün yapısı ve ilkelerine aykırı şekilde RTÜK’ün yanı sıra TÜRKSAT ve BİK’te “hükümet temsilcisi” olarak görev yapması ve maaş almasını eleştirmişti.
Bildirici, TBMM Başkanlığı’na konuya ilişkin dilekçe vererek Şahin’in RTÜK’teki görevinden çekilmiş sayılmasını istemişti.
Üyelik düşürülmesi tartışmasında konuya muhatap TBMM kabul ediliyor çünkü RTÜK üyeleri, TBMM’deki sandalye dağılımına bağlı olarak siyasi partiler tarafından aday gösterilerek TBMM çatısı altında seçiliyor.
Bu çerçevede TBMM’deki sandalye dağılımı uyarınca 9 kişilik RTÜK’te 4 AKP, 2 CHP, 2 MHP ve 1 HDP kontenjanından seçilmiş üyeler görev alıyor.
Bu arada son durumda MHP’nin 2 kontenjana sahip olması da tartışmalı.
TBMM’de HDP’nin üçüncü parti ve MHP’den daha fazla sandalyeye sahip olmasına rağmen RTÜK’te 1 kontenjanı olması sıkıntılı kabul ediliyor. TBMM’de iktidar cephesi tarafından oy çokluğu kararıyla AKP’nin 2017 yılındaki hamlesinin ardından HDP’nin ikinci RTÜK üyeliği önce AKP ardından da MHP’nin kontenjanı haline getirildi.
Bugünse CHP kontenjanından seçilmiş Faruk Bildirici’nin üyeliği RTÜK’teki oylamayla düşürüldü. Böylece 1994 yılında kurulmuş RTÜK’ün tarihinde bir ilk yaşandı ve muhalefet partisinin temsili açısından yeni bir engelleme hayata geçirildi.
Bildirici’nin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, AKP kontenjanından Şahin’in RTÜK’le birlikte üç ayrı kurumdan maaş almasını eleştirmesi “siyasi faaliyet” olarak gösterilerek, bu gerekçeyle üyeliği düşürüldü.
RTÜK’te üyeliğiyle ilgili süreci kamuoyuna Bildirici, Twitter aracılığıyla “Üst Kurul toplantısında şu anda Başkan Şahin’in üyeliğimin düşürülmesi önerisinin gündeme alınması görüşülüyor. Yasa gereği ben salondan çıkarıldığım için beni CHP kontenjanından seçilen İlhan Taşçı savunuyor. Üyeliğimin düşürülmesi mücadelemi etkilemez ancak anti demokratik bir yol açılmış olur. Beş oyu bulan taraf susturmak istediği muhalif üyeyi kuruldan atabilir. RTÜK'te muhalefete izin vermeyen, siyasi iktidarın uzantısı ve tek sesli bir dönem başlar” mesajıyla duyurdu.
Bildirici RTÜK’teki “Cumhur İttifakı” oylarıyla üyelikten düşürüldü
Bildirici’nin kendisi hakkında oylama yapılacak olması nedeniyle alınmadığı RTÜK toplantısında, AKP kontenjanından seçilmiş Ebubekir Şahin (Başkan), Nurullah Öztürk (üye), İlhan Yerlikaya (üye) ve Taha Yücel (üye) ile MHP kontenjanından seçilmiş Esat Çıplak (Başkanvekili) ve Arif Fırtına’nın (üye) oylarıyla üyelikten düşürme kararı alındı. Toplantıda CHP kontenjanından seçilmiş diğer üye İlhan Taşçı ile HDP kontenjanından üye Ali Ürküt’ün itirazları sonuç vermedi.
Bildirici, RTÜK üyeliği düşürülmesi kararıyla ilgili ilk açıklamasını Twitter aracılığıyla yaptı ve “Hukuksuzluk galip geldi RTÜK üyeliğimi düşürme kararı verdiler. Muhalefet yapmanın bedeli üyeliğimin düşürülmesi oldu. Bu tahammülsüzlüğü, hukuksuzluğu, anti demokratik kararı yargıya götüreceğim” dedi.
CHP kontenjanından diğer üye İlhan Taşçı da, “RTÜK Üst Kurulu toplantısı şimdi bitti. Sayın Faruk Bildirici’nin üyeliği 2’ye karşı 6 üyenin oyuyla düşürüldü. Bu karar demokrasiye ağır darbe, muhalefete yönelik de tahammülsüzlüğün kanıtıdır. Verilen karar hukuken yok hükmündedir. Bunun hukuki ve siyasi sonuçları olacaktır. TBMM Genel Kurulu’nda tüm üyelerin oylarıyla seçilen bir üye, Üst Kurul’da 6 üyenin el kaldırmasıyla düşürülüyorsa RTÜK kendisini TBMM’nin ve Milli İradenin üzerinde görüyor demektir. Verilen karar, oy veren milletvekillerinin iradesini, Meclisin tercihini hiçe saymaktır” tepkisini gösterdi.
Bildirici ve Taşcı, RTÜK önünde ortak basın açıklaması da yaptı. Bildirici, burada “Ben RTÜK'e üye olarak geldiğim günden bugüne kadar inandığım doğrultuda yanlış bulduğum her şeyi söylemeye çalıştım. Eleştirilerimi dile getirdim” ifadesini kullandı.
Bu arada Sabah Gazetesi’nde dün yayımlanan köşe yazısında, Bildirici’nin hedef gösterilmesi dikkat çekmişti. Dilek Güngör imzalı yazıda, “Faruk Bildirici için tehlike çanları çalıyor” başlığı altında, Bildirici’nin RTÜK üyeleri açısından yasal zorunluluk olana tarafsızlık ilkesini çiğnediği suçlaması yapılmıştı. Aynı yazıda, Şahin’in TÜRSAT ve BİK’teki hükümet temsilciliği görevlerine ise değinilmemişti.
Meslek örgütleri tepki gösteriyor
Gazeteci Bildirici’nin RTÜK üyeliğinden düşürülmesi ise, meslek örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), “‘Kraldan çok kralcılar’ bugün de RTÜK’te sahne aldı. Basın meslek ilkelerini koruma bilinciyle görev yapan Faruk Bildirici’nin üyeliğine son verilmesi, hem basın özgürlüğüne hem de Bildirici’yi seçerek görevlendiren TBMM’ye karşı açık bir meydan okumadır” açıklaması yaptı.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de, “Parlamento’nun iradesi yok sayılarak Faruk Bildirici’nin RTÜK’teki iktidar çoğunluğu kararıyla üyeliğinin sona erdirilmesi demokratik çoğulculuk ilkesini çoğunluğa kurban etmektir. Kınıyoruz” dedi.
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