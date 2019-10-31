RTÜK Başkanı'nı Eleştiren Faruk Bildirici Üyelikten Çıkartıldı

Üyelik düşürülmesi tartışmasında konuya muhatap TBMM kabul ediliyor çünkü RTÜK üyeleri, TBMM’deki sandalye dağılımına bağlı olarak siyasi partiler tarafından aday gösterilerek TBMM çatısı altında seçiliyor.

Bildirici, Şahin’in RTÜK’ün yapısı ve ilkelerine aykırı şekilde RTÜK’ün yanı sıra TÜRKSAT ve BİK’te “hükümet temsilcisi” olarak görev yapması ve maaş almasını eleştirmişti.

Medya kuruluşlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) muhalefeti hedef alan bir ilk gerçekleşti. TBMM’de CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Gazeteci Faruk Bildirici’nin üyeliği, AKP ve MHP kontenjanından seçilmiş üyelerce sonlandırıldı.

Bu çerçevede TBMM’deki sandalye dağılımı uyarınca 9 kişilik RTÜK’te 4 AKP, 2 CHP, 2 MHP ve 1 HDP kontenjanından seçilmiş üyeler görev alıyor.

Bu arada son durumda MHP’nin 2 kontenjana sahip olması da tartışmalı.

TBMM’de HDP’nin üçüncü parti ve MHP’den daha fazla sandalyeye sahip olmasına rağmen RTÜK’te 1 kontenjanı olması sıkıntılı kabul ediliyor. TBMM’de iktidar cephesi tarafından oy çokluğu kararıyla AKP’nin 2017 yılındaki hamlesinin ardından HDP’nin ikinci RTÜK üyeliği önce AKP ardından da MHP’nin kontenjanı haline getirildi.

Bugünse CHP kontenjanından seçilmiş Faruk Bildirici’nin üyeliği RTÜK’teki oylamayla düşürüldü. Böylece 1994 yılında kurulmuş RTÜK’ün tarihinde bir ilk yaşandı ve muhalefet partisinin temsili açısından yeni bir engelleme hayata geçirildi.

Bildirici’nin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, AKP kontenjanından Şahin’in RTÜK’le birlikte üç ayrı kurumdan maaş almasını eleştirmesi “siyasi faaliyet” olarak gösterilerek, bu gerekçeyle üyeliği düşürüldü.