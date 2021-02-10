RTÜK, bazı dizi ve haber programlarındaki ihlaller nedeniyle kanallara ceza uyguladı

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üst kurulun haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar gündeme alındı. RTÜK CEZA YAĞDIRDI TV 8'de yayımlanan "Kırmızı Oda" dizisini inceleyen üst kurul, dizide annesi tarafından küçük bir kız çocuğuna yönelik yoğun fiziksel ve psikolojik şiddete başvurulduğu gerekçesiyle sorumlu yayıncılık anlayışının yok sayıldığı görüşüne vardı ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'daki yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle kanala para cezası uygulanmasına karar verdi. "Sefirin Kızı" dizisinde kadınlara yönelik baskıları teşvik eden, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı sahnelerin yer aldığı gerekçesiyle Star TV'ye para cezası uygulanmasını kararlaştıran kurul, "Çukur" dizisindeki şiddet sahneleri ile "Arıza" dizisinde küfürlerin doğrudan duyulması, Türkçenin kaba ve düzeysiz kullanımı ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek sahneler nedeniyle de Show TV'ye idari para cezası verilmesine hükmetti.

Kurul, FOX TV'de yayımlanan "Sen Çal Kapımı" dizisindeki bazı görüntülerin genel ahlaka ve Türk aile yapısına aykırı olduğuna, "Baraj" dizisinde ise toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığına hükmederek, kanala idari para cezasına uygulanmasına karar verdi. HABER PROGRAMLARINA CEZA Kurul toplantısında Halk TV'de yayımlanan "Özlem Gürses ile 20. Saat" programında dijital bir yayın organında yer alan "Bahçeli'ye aşı yapan hemşire dövüldü" şeklindeki haberin gerçekmiş gibi ekrana taşındığı belirtildi ve soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan bir haberin doğruluğundan emin olmadan verildiği gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Üst kurul, yine Halk TV'de yayımlanan "Kayda Geçsin" programında herhangi bir kanıt, bulgu ya da belgeye dayandırılmadan sarf edilen sözlerle Türk Polis Teşkilatının itham edildiğine hükmetti. Bu şekilde yasadaki yayınların "kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlali nedeniyle kanala idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

"MİLİTAN SÖZÜ NEDENİYLE YAPTIRIM" Üst kurul, Habertürk'te yayımlanan "Enine Boyuna" programında bir konuk tarafından sarf edilen "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" sözlerinin kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu kanaatine vardı. Yayının kamusal sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığına hükmeden kurul, basın meslek ilkeleri çiğnenerek kişi veya kuruluşları eleştiri sınırlarını ötesinde yeren yayın dolayısıyla kuruluşa idari para cezası verilmesine karar verdi. TELE 1'E CEZA Kurul, "Zamanın Ruhu" programında küfür içeren ifadelerin engelleme yapılmadan ve korumalı saatlerde ekrana getirilmesi nedeniyle Tele 1'e idari para cezası verilmesine hükmetti. Üst Kurul, kanaldaki "Anında Manşet" programı hakkında hazırlanan uzman raporunu da inceledi. Yayında bir hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin güvencesi konumunda bulunan yargı camiasının tahkir ve tezyif edildiğini belirleyen RTÜK, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'na yönelik bazı sözlerin de eleştiri sınırlarını aştığı kanaatine vardı. Üst Kurul, bu şekilde 6112 sayılı kanunun ihlali nedeniyle kanala idari para cezası verdi.