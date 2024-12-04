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RTÜK ceza kesmişti! Arka Sokaklar'ın fragmanı yayınlandı! Seyirci tepkili akıbeti ise belli değil! 'Bu ne saçma senaryo..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.12.2024 22:21
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RTÜK tarafından yayın durdurma cezası verilen Arka Sokaklar'ın akıbeti merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanan dizinin şimdi de yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Seyirciler 6 Aralık cuma akşamı Arka Sokaklar'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Öte yandan fragman ise seyirci tarafından beğenilmedi.

RTÜK ceza kesmişti! Arka Sokaklar'ın fragmanı yayınlandı! Seyirci tepkili akıbeti ise belli değil! 'Bu ne saçma senaryo..."

Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden ve sık sık toplumsal konuları işleyen Arka Sokaklar'a RTÜK tarafından yayın durdurma cezası verilmişti.

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toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulunması nedeniyle üst sınırdan ceza kesilen dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, Ödül sayarım" diyerek ilk tepkisini göstermişti.

Arka Sokaklar'ın yönetmeninden olay sözler! 'Değişikliğin cezası" Arka Sokaklar'ın yönetmeninden olay sözler! 'Değişikliğin cezası"

FRAGMAN YAYINLANDI AMA AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Tüm bu gelişmelerin ardından cuma akşamlarına damga vuran dizi geçtiğimiz cuma yeni bölümüyle ekranlara geldi. RTÜK tarafından verilen durdurma cezasının uygulanabilmesi için kararlarının önce kanallara tebliğ edilmesi gerekiyordu. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından gözler kanala çevrildi. Cuma gününe az bir süre kalan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Geçtiğimiz haftalarda tarikatlardaki çocuk istismarını, yenidoğan çetesini ele alan dizi bu hafta yayınlanırsa siber zorbalık konusunu işleyecek.

SEYİRCİ FRAGMANA TEPKİLİ...

Yayınlanan fragman ise seyirciyi tatmin etmedi. Geçtiğimiz hafta Mesut'un bebeğinin ölmesinin ardından fragmanda gösterilmemesi eleştirildi. Sosyal medyada birçok olumsuz yorum aldı.

Sosyal medyadan gelen yorumlardan bazıları:

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RTÜK yasağı kanala iletildi! Final kararı gündemde RTÜK yasağı kanala iletildi! Final kararı gündemde
Anahtar Kelimeler:
Şevket Çoruh arka sokaklar
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