RTÜK ceza yağdırdı! Halk TV ve Habertürk'e üst sınırdan para cezası

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında, Halk TV'de canlı yayınlanan "Sözüm Var" programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kamuoyunda tepki toplayan sözlerine ilişkin uzman raporunu görüştü.

Üst Kurul, raporda yer alan, Kaftancıoğlu'nun programda kullandığı "Şöyle bir gerçeklik var ki önümüzdeki seçimde, bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı... Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum. İşimiz kolay değil ama ancak böylesi bir yönetim anlayışı, iktidar değişimi ve yeniden bir sistem değişikliği ile bu yaralarımızı, bu hasarlarımızı tedavi edebileceğimizi görüyorum" cümlelerini detaylı olarak inceledi.

RTÜK, Kaftancıoğlu'nun sözlerini, milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçtiği hükümeti ve yine halkın oylarıyla hayata geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler olarak değerlendirdi.