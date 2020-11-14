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  4. RTÜK, Deezer ve Tidal’e 72 saat süre tanıdı

RTÜK, Deezer ve Tidal’e 72 saat süre tanıdı

14.11.2020 13:28 | Son Güncelleme:
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RTÜK, Deezer ve Tidal’e 72 saat süre tanıdı

RTÜK, online müzik servisleri Deezer ve Tidal’in içinde bulunduğu internet üzerinden yayın yapan bazı kuruluşlara lisans başvurusu için ihtar gönderdi.

RTÜK’ün internet sitesinden duyurulan açıklamada Deezer ve Tidal’ın 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapıp, 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde yayınlarına devam edebileceği belirtildi.

RTÜK duyurusunda yer alan siteler şu şekilde;

1 https://serikajanstv.com/
2 www.enbursa.com/
3 https://www.kent19.tv/
4 https://www.tidal.com
5 https://www.deezer.com
6 www.radiokent.net

RTÜK’ü konu ile ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, ihtar olunur."

Kaynak: İHA

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