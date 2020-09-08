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RTÜK Erol Mütercimler hakkında inceleme başlattı

08.09.2020 16:00 | Son Güncelleme

RTÜK, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in İmam Hatipler ile ilgili sözleri nedeniyle inceleme başlattı.

Önder İmam Hatipliler Derneği de Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.

Önder İmam Hatipliler Derneği de imam hatip liselerini eleştiren Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Erol Mütercimler katıldığı bir televizyon programında yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o İmam Hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor, cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.

DW/SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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