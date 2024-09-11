HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Halk TV'ye mimik cezası verdi" iddiası gündem oldu! RTÜK'ten açıklama geldi

"Halk TV'ye mimik cezası verdi" iddiası gündem oldu! RTÜK'ten açıklama geldi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
11.09.2024 17:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK tarafından Halk TV'ye 'Mimik cezası verildi' iddiası gündem olmuştu. RTÜK tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

"Halk TV'ye mimik cezası verdi" iddiası gündem oldu! RTÜK'ten açıklama geldi

Halk TV'ye 'Mimik cezası verildi' iddiası kamuoyunda geniş yer buldu. Konuyla ilgili RTÜK bir açıklama yaparak "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" dedi.

Medya yer alan haberler üzerine iddiaların yalan olduğunu belirten RTÜK, şu şekilde açıkladı:

‘‘5 Eylül 2024 tarihinde Halk TV'deki bir programa konuk olan Cem Toker’in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kişilik haklarını ihlal eden, itham eden, küçük düşürücü nitelikteki sözleri üzerine, kuruluşa para cezası verilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, … İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal eden kuruluşa yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uygulamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz.’’

GXM6myQWoAAF4Rh

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Halk TV Devlet Bahçeli rtük
En Çok Okunan Haberler
Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla nakledilecek

Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla nakledilecek

Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

Meta, Narin Güran hakkında açıklama yaptı

Meta, Narin Güran hakkında açıklama yaptı

Sopalı katiller kaçamadı! Mesele su istemesi değilmiş

Sopalı katiller kaçamadı! Mesele su istemesi değilmiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.