RTÜK heyeti Kore'de

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Türkiye, son yıllarda Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerini daha da geliştiriyor. Yayıncılık alanında da RTÜK olarak gerekli sorumlulukları yerine getirerek, bu alandaki iş birlikleri geliştirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Kore İletişim Komisyonunun davetlisi olarak Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı, Uluslararası Yayıncılık Ortak Yapım Konferansı'na katıldı.

Kore İletişim Komisyonu ve Kore Bilgi Toplumu Geliştirme Enstitüsünün (KISDI) ev sahipliğinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Şahin, Güney Kore'nin Türkiye için her zaman farklı bir anlamı olduğunu, Güney Korelilerin de Türk halkını kan kardeşi olarak nitelendirdiğini belirtti.

Bir Türk askerinin Kore Savaşı sırasında yetim kalan Koreli küçük bir kız çocuğuna sahip çıkmasını anlatan "Ayla" filmini örnek gösteren Şahin, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların çok sağlam olduğunu ifade etti.