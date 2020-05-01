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RTÜK istedi; Netflix Designated Survivor'ın bir bölümünü kaldırdı

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2020 10:22 | Son Güncelleme

RTÜK Designated Survivor dizisinin Türkiye’ye yönelik eleştirel ifadeler içeren Family Ties isimli bölümünün Netflix Türkiye’den kaldırttı.

RTÜK istedi; Netflix Designated Survivor'ın bir bölümünü kaldırdı

ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Variety ve Deadline'ın haberine göre, Netflix RTÜK'ün talebi üzerine 'Designated Survivor' dizisinin Türkiye'deki bir bölümünü platformundan kaldırdı. İki internet sitesi de Netflix'in yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yetkililerin talebi üzerine 'yerel kanunlarla uyum içinde olmak için' bir bölümün platformdan kaldırıldığını duyurdu.

İlk iki sezonunda ABC kanalında yayınlandıktan sonra 3. sezonunda Netflix’e geçen politik drama Designated Survivor‘ın Türkiye’ye dair eleştirel ifadeler içeren Family Ties adlı bölümü, RTÜK’ün isteği üzerine Netflix Türkiye’den kaldırıldı.

Bölümün, dünyanın geri kalan ülkelerinde halen platformda bulunduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
rtük, Netflix Designated Survivor, Designated Survivor,

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