RTÜK kararını vermişti! Netflix 'Minnoşlar'ı kaldırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Minnoşlar' filminin fragmanında çocuk istismarına yönelik görüntülerin yer alması gerekçesiyle Netflix'e yayın ilkesi ihlali cezası verip 'Minnoşlar' filminin kaldırılmasını istemişti. Netflix, bu kararın ardından 'Minnoşlar' filmini Türkiye kataloğundan kaldırdı.

'KATALOGDAN ÇIKARILMASINA OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ'

RTÜK’ten 3 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların, Üst Kurul denetimine alınmasından sonra ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasının görüşüldüğü belirtilmişti. Netflix hakkında hazırlanan uzman raporunun ele alındığı Üst Kurul toplantısında, öncelikle 9 Eylül’de yayınlanacağı duyurulan söz konusu filmin fragmanında, yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi değerlendirilmişti.

Açıklamada "Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi. RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan 'yayın hizmetleri çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez' hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi" denilmişti.

