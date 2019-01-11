RTÜK kuşak programlarını mercek altına aldı

EDA ÖZDENER - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aile içi şiddet, taciz ve tecavüz vakalarının sıklıkla yer aldığı kuşak programlarını mercek altına aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hafta içi gündüz kuşağında yer alan kadın programlarıyla, cinayet, şiddet, çocuk kaçırma ve ensest ilişki gibi konulara yer verilen programlarda son günlerde yaşanan olaylar, televizyon izleyicisinde ciddi oranda rahatsızlık yarattı.

Kuşak programları konusunda son bir ayda RTÜK'e yaklaşık bin izleyici şikayeti ulaştı.

"Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" gereğince kuşak programlarına ilişkin raporlamalarını rutin olarak sürdüren ve daha önce ilgili yayınlara çeşitli müeyyideler uygulayan RTÜK, bu konuda toplumda beliren hassasiyeti de göz önüne alarak konuya ilişkin ayrı bir çalışma başlattı.

- Her 4 izleyiciden 3'ü kuşak programlarından rahatsız

RTÜK'ün "Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018" verilerine göre de kuşak programları, izleyicinin en çok rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği program türleri arasında yer alıyor.