RTÜK medyaya "Mükemmellik Ödülleri" verecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplumsal gelişmeye katkı sağlayan yayıncılara ilk kez "Medya Mükemmellik Ödülleri" verecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, radyo ve televizyon dünyasında toplumsal sorumluluk bilincini desteklemek, yayıncı kuruluşların sosyokültürel ve ekonomik gelişmenin bir parçası olarak faaliyet göstermelerini özendirmek amacıyla akademik camiayla iş birliği içerisinde "Medya Mükemmellik Zirvesi ve Ödülleri" etkinliğinin hazırlıklarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ülkelerin sosyal gelişmişliğinde medyaya büyük roller düştüğüne dikkati çekti.

Şahin, "Sosyal politikaların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi ve toplumsal bir konu haline gelmesi büyük önem taşıyor. İşte tam da bu noktada medyaya büyük ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

- "Toplumsal gelişmede medyanın rolü yadsınamaz"

Sağlık, eğitim, çalışma, sosyal hizmetler, çevre, kültür ve sanat, yerel yönetimler gibi alanlarda geliştirilen sosyal politika çözümlerinin vatandaşlar tarafından sahiplenildiği ölçüde başarılı olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti: