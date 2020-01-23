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RTÜK medyaya "Mükemmellik Ödülleri" verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Toplumsal gelişmeye katkı sağlayan yayıncılara RTÜK tarafından ilk kez verilecek "Medya Mükemmellik Ödülleri" için başvurular bu ay başlayacak - Ödüller, 2 Nisan'da Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak - RTÜK Başkanı Şahin: - "Devletlerin sosyal politikalarına destek veren, katkı sağlayan medyanın teşvik edilmesi, iyi yayıncılık örneklerinin yaygınlaşması ve ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplumsal gelişmeye katkı sağlayan yayıncılara ilk kez "Medya Mükemmellik Ödülleri" verecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, radyo ve televizyon dünyasında toplumsal sorumluluk bilincini desteklemek, yayıncı kuruluşların sosyokültürel ve ekonomik gelişmenin bir parçası olarak faaliyet göstermelerini özendirmek amacıyla akademik camiayla iş birliği içerisinde "Medya Mükemmellik Zirvesi ve Ödülleri" etkinliğinin hazırlıklarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ülkelerin sosyal gelişmişliğinde medyaya büyük roller düştüğüne dikkati çekti.

Şahin, "Sosyal politikaların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi ve toplumsal bir konu haline gelmesi büyük önem taşıyor. İşte tam da bu noktada medyaya büyük ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

- "Toplumsal gelişmede medyanın rolü yadsınamaz"

Sağlık, eğitim, çalışma, sosyal hizmetler, çevre, kültür ve sanat, yerel yönetimler gibi alanlarda geliştirilen sosyal politika çözümlerinin vatandaşlar tarafından sahiplenildiği ölçüde başarılı olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Sosyal çözümlerin toplumsal bir konu haline gelmesi büyük önem taşıyor. Toplumsal gelişmede medyanın rolü yadsınamaz. Milletimizi yakından ilgilendiren konularda ilgili bakanlıkların ve kuruluşların yaptığı çok değerli sosyal çalışmaların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi için medyaya önemli görevler düşüyor.

Devletlerin sosyal politikalarına destek veren, katkı sağlayan medyanın teşvik edilmesi, iyi yayıncılık örneklerinin yaygınlaşması ve ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum. Bugün yaşadığımız sosyal sorunların çözümünde temiz ve toplumsal sorumluluk duygusu taşıyan yayıncılığın büyük katkısı olacak."

- Ödüller, 2 Nisan'da sahiplerini bulacak

Açıklamaya göre, "Medya Mükemmellik Zirvesi ve Ödül Töreni" 2 Nisan'da Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde düzenlenecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, törene ev sahipliği yapacak olmanın kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Sözen, Türkiye'nin sosyal politika uygulamalarının vatandaşlarca benimsenmesinde medyanın büyük etkiye sahip olduğunu ifade etti.

"Medya, ailenin korunması, kadına yönelik şiddet dahil her türlü toplumsal şiddetle mücadelede, yoksunlukla, bağımlılıkla mücadelede önemli bir sestir." değerlendirmesinde bulunan Sözen, ödüllerin medyada duyarlılık yaratacağını kaydetti.

- Başvurular

"Medya Mükemmellik Ödülleri"ne başvurular bu ay içinde başlayacak. Yayıncı kuruluşlar, başvuru için organizasyonun web sitesi olan "www.medyamukemmellik.com" adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek.

Ulusal, bölgesel ve yerel lisans türlerinde, haber, drama, müzik ve eğlence, eğitim ve kültür ile çocuk programları dallarında en iyilerin ödül alacağı etkinliğe, sosyal politika alanını ilgilendiren konularda toplumun gelişmesine olumlu katkıda bulunmuş programlar ile başvuruda bulunulabilecek.

Etkinliğin "Seçici Kurul" üyeleri üniversitelerin iletişim fakültelerinde görev alan öğretim üyelerinden oluşuyor.

Öte yandan etkinlikle ilgili güncel gelişmeler de https://www.facebook.com/medyamukemmellik, https://twitter.com/mukemmelmedya, https://www.instagram.com/medyamukemmellik/ sosyal medya adresleri üzerinden takip edilebilecek.

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"Medya Mükemmellik Ödülleri" Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sö Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

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