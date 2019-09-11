RTÜK: Olumlu gelişmeleri de haber yapın

Kurum, "Ülkemizde güzel şeyler de yaşanıyor" dedi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, basın mensuplarından haberlerde olaylarla ilgili olumlu gelişmelere odaklanmaları istendi.

Salı günü yayınlanan açıklamada, "Haberler, genelde olumsuzlukları içerir diye bir olgu ile hareket edilmemeli, ülkemizde güzel şeylerin yaşandığını da görmek gerekir. Öncelikle, olumlu gelişmelerin de haber niteliği taşıdığını haberci dostlarımıza hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Reyting kaygısının asla insanlık onurunun önüne geçmemesi gerektiğini" kaydeden RTÜK, "yalnızca cinayet ve kötümser olayları haberleştirmenin ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamanın hem ülke hem de millete büyük haksızlık olduğunu" savundu.

Şiddetin gösterimi konusunda medyadan azami hassasiyet beklendiği belirtilen açıklamada, "Şiddet barındıran görsel ve işitsel yayın içerikleri, bilhassa geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizde özendirici etkiye sahip olabileceği gibi, bizleri, toplum nezdinde çok tehlikeli ve vahim sonuçlar doğurabilecek şiddetin normalleşmesine de götürebilmektedir" denildi.