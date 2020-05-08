RTÜK'ten cezaların taraflı verildiği iddialarına yanıt

RTÜK'ten yapılan açıklamada, son dönemde bazı medya kuruluşlarına verilen cezaların taraflı ve maksatlı olduğu yönünde algı oluşturma çabalarının olduğu, bu nedenle kamuoyunu bilgilendirme amacıyla açıklama yapma zaruriyetinin doğduğu ifade edildi.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanunla faaliyetlerini yürüten, tarafsız, özerk ve anayasal bir Üst Kurul olduğu vurgulanan açıklamada, Üst Kurul'da TBMM'de grubu bulunan dört ayrı siyasi partinin kontenjanlarından seçilen üyelerin görev yaptığı, Mecliste bulunan siyasi partilerin oranlarına göre seçilen ve bağımsız olan Üst Kurul üyelerinin oy çokluğuyla kararlarını aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kararların gerek siyasi otorite gerekse daha üst makamların telkinleriyle aldığını iddia edenler kendi baskıcı, müdahaleci ve totaliter yönetim tarzına olan özlemlerini dile getirmekten öteye geçememektedir." ifadelerine yer verdi.

RTÜK'ün görsel, işitsel ve internet medyasının teminatı olduğu, yapmış olduğu düzenlemeler ve yol gösterici faaliyetlerle medya hizmeti sağlayıcı kuruluşlara demokratik bir ortamda çalışma alanı oluşturduğu belirtilen açıklamada, iletişim kanallarını açık tutan Kurul'un, elindeki yaptırım gücünü her zaman en son kullanmayı düşündüğü kaydedildi.