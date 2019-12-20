RTÜK'ten Çukur’a bir ceza daha

RTÜK, Çukur dizisine 2 ay sonra 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yine ceza kesti.

İddiaya göre Çukur dizisi için son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi’ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi yapıldı. Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur'a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala 6112 sayılı Yasa’nın 8. maddesindeki “Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz” ve “Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı. (İHA)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ELEŞTİRMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aralarında Çukur'un da bulunduğu bazı dizileri eleştirmişti. Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık" ifadesini kullanmıştı.



