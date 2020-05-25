RTÜK'ten 'günlük 230 avro harcırah' iddialarına yalanlama

RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici’nin Üst Kurul üyelerinin yurt dışı gezilerinde günlük 230 avro harcırah aldıkları iddiası üzerine RTÜK'ten açıklama geldi. Bildirici'nin kurumdaki yurt dışı görevlendirmeler ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "RTÜK'teki yurt dışı görevlendirmeler ve görevlilerin aldıkları harcırahlara ilişkin bu eski üyenin değerlendirmeleri yasalara, gerçeğe ve ahlaka aykırıdır" denildi.

‘KENDİSİ DE DİĞER ÜYELERLE AYNI HARCIRAHI ALDI’

Yurt dışında görevlendirilen Üst Kurul üyesi ve uzmanlarına ödenen harcırah miktarının TBMM tarafından kabul edilen kanunla belirlendiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Yurtdışında görevli personel, konaklama, ulaşım ve üç öğün yemek vb. giderlerini kendisine ödenen harcırahtan karşılamaktadır. Görev dönüşünde de bunların faturasını kuruma ibraz etmektedir. Yalan beyanlarıyla kamuoyunu yanıltan eski üye, 3,5 aylık görevi esnasında bu sistem dâhilinde KKTC'de görevlendirilmiş ve kendisi de diğer üyelerle aynı harcırahı almıştır. Bu harcırahıyla toplantının yapıldığı şehirde, konaklama ve ulaşım bedellerini ödemiştir. Aynı eski üye, Hollanda'da düzenlenen 'IBC 2019 Fuarı' için de Üst Kurul tarafından görevlendirilmiştir. Üst Kurulca verilen bu görevi kendisi kabul etmiştir. Bunun ardından kendisine yasada belirtilen oranda harcırah ödenmiş, uçak biletleri alınmıştır. Ancak daha sonra üyeliği tartışılır hale geldiği için göreve gidememiştir."