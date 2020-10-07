HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RTÜK'ten Halk TV'ye 'Azerbaycan' cezası

RTÜK'ten Halk TV'ye 'Azerbaycan' cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 17:01 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayımlanan programda Azerbaycan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanılması nedeniyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararı aldı.

RTÜK'ten Halk TV'ye 'Azerbaycan' cezası

Edinilen bilgiye göre, Üst Kurul, haftalık toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Kurul, Azerbaycan'ın durumunun ele alındığı "İki Bakış İki Yorum" programına ilişkin raporu ilk olarak masaya yatırdı.

Üst Kurul, Halk TV'deki programa katılan gazeteci Levent Gültekin'in Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken dile getirdiği "…Azerbaycan devlet mi gerçekten? Bir aşiret, demokrasi yok, hukuku yok, otoriter yönetim var, seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar, bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın, 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş…" şeklindeki ifadeleri değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda, yayında ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı kanaatine varıldı.
RTÜK, programın 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddesindeki "...İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

Üst Kurul toplantısında bütün üyeler, programdaki ifadelerin kabul edilemeyeceği düşüncesini vurguladı. Halk TV'ye verilen idari para cezası kararı oy birliğiyle alındı. RTÜK üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tavrını da kınadı.

BEYAZ TV'YE 'DERİN FUTBOL' MÜEYYİDESİ

Üst Kurul, Beyaz TV'de yayımlanan "Derin Futbol" programı hakkında hazırlanan raporu da ele aldı.
Programda, güncel futbol yorumları yapılırken argo tabirlere yer verildiği, futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın ahlaka aykırı nitelikteki el hareketinin ekrana yansıtıldığı, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığı Üst Kurul tarafından tespit edildi.
Üst Kurul, yayının kanunda yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle, yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

HALKI YANILTAN YAYINLAR AFFEDİLMİYOR

Her hafta rutin olarak gündeme alınan, vatandaşları yanlış yönlendiren ve yanıltan yayınlara ilişkin raporlar da bugün yapılan toplantıda ele alındı.

Sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapılan BLD, Kanal Yalova, Anadolu TV, Nehir ve Dolunay Int televizyonlarına ağır yaptırımlar uygulanması kararı verildi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Doludan kaçanlar kapalı otoparklara akın etti!Doludan kaçanlar kapalı otoparklara akın etti!
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
En Çok Okunan Haberler
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
MEB, 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor
MEB, 500 bin tabletin dağıtımına başlıyor
Doludan kaçanlar kapalı otoparklara akın etti! Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Doludan kaçanlar kapalı otoparklara akın etti!
Son dakika! Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı: 2 yaralı
Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işitme engelli bireylerin sesi olacak
Büyükşehir, işitme engelli bireylerin sesi olacak
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Denizden cansız bedeninin çıkarıldığını görünce koştular
En acı an!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.