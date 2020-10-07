RTÜK'ten Halk TV'ye 'Azerbaycan' cezası

Edinilen bilgiye göre, Üst Kurul, haftalık toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Kurul, Azerbaycan'ın durumunun ele alındığı "İki Bakış İki Yorum" programına ilişkin raporu ilk olarak masaya yatırdı.

Üst Kurul, Halk TV'deki programa katılan gazeteci Levent Gültekin'in Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken dile getirdiği "…Azerbaycan devlet mi gerçekten? Bir aşiret, demokrasi yok, hukuku yok, otoriter yönetim var, seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar, bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın, 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş…" şeklindeki ifadeleri değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda, yayında ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı kanaatine varıldı.

RTÜK, programın 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddesindeki "...İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.